Ромеро мечтает играть в Ла Лиге

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро заявил о своем желании поиграть в испанской Ла Лиге.

Согласно свежим слухам, "Атлетико" надеется приобрести Ромеро уже в начале июня, чтобы взять Кристиана собой на клубный Чемпионат Мира.



Правда в том, что Ромеро пока не обсуждал со своим агентом смену клуба, однако игрок сборной Аргентины открыт к уходу из "Тоттенхэма" грядущим летом.



"Я был бы счастлив поиграть в Ла Лиге. Я был бы счастлив, честно".



"Посмотрим, что случится после окончания чемпионата. Правда в том, что я пока не разговаривал со своим агентом, но я открыт ко всему. Моя цель — всегда расти и бывать в новых местах, чтобы продолжать развиваться".



"Прежде всего я стараюсь жить день за нем. До окончания сезона остается два месяца, и я всегда думаю о том, чтобы играть в свою лучшую игру".



"Мы в полуфинале Лиги Европы. Это важный шаг для клуба, мы не достигали этой стадии так много лет. Я бы хотел выиграть этот турнир", — цитирует Ромеро The Independent.