Ба считает, что Палмеру не хватает более опытных партнеров по команде
Бывший нападающий "Челси" Демба Ба считает, что атакующему полузащитнику "синих" Коулу Палмеру не хватает более опытных партнеров по команде, чтобы преодолеть свой спад.
В этом сезоне 22-летний Палмер забил 14 голов, но сейчас Коул не может отличиться уже 16 матчей кряду.
Ба кажется, что Палмер остался один на один со своими трудностями, и никто из партнеров по "Челси" не может протянуть руку помощи Коулу.
"Такой игрок, как Коул Палмер, обладает не таким уж большим опытом в футболе — и даже в жизни. Футбол — это жизнь, и у тебя неминуемо будут тяжелые дни".
"Но если у тебя есть опытная фигура, на кого можно положиться, ты сможешь преодолеть этот шторм".
"Палмер столкнулся с трудностями, и хотя он продолжает показывать свой характер и проявлять себя, ему чего-то не хватает".
"Ему бы безмерно помогло присутствие рядом кого-нибудь, кто был в этой ситуации прежде и кто укажет ему правильное направление", — сообщил Ба The Sun.
22.04.2025 12:00
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