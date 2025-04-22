Каррагер считает, что Брэдли заслужил шанс заменить Трента

Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Конор Брэдли заслужил шанс стать основным правым защитником "красных", если Трент Александер-Арнольд покинет клуб летом.

Александер-Арнольд продолжает упорно хранить молчание насчет своего будущего, никак не комментируя слухи о том, что он договорился о переходе в "Реал" свободным агентом.



По мнению Каррагера, у "Ливерпуля" уже есть готовая замена Тренту в лице 21-летнего Брэдли, однако Джейми все равно ожидает, что "красные" выйдут на трансферный рынок.



"Трент пропустил определенное время, несколько раз отсутствуя с травмами. Вместо него выходил Конор Брэдли и был весьма хорош".



"У него были свои проблемы с травмами, и то же самое у Трента. Они своего рода чередовались, но я думаю, увиденное нами в последние 18 месяцев говорит, что парень заслуживает свой шанс, а дальше это будет зависеть от него".



"Ливерпулю" все равно нужно выйти на трансферный рынок и купить другого игрока на эту позицию, но я думаю, иногда все мы понимаем, приглашают игрока на роль основного игрока или на иную роль. На мой взгляд, этот парень был достаточно хорош", — сообщил Каррагер Sky Sports.