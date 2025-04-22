Премьер-Лига. Анонс матча вторника
Во вторник, 22 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
В 11 домашних матчах в 2025 году с учетом всех соревнований "Манчестер Сити" забил 36 голов, в 10 из этих 11 забивая минимум дважды. "Горожане" выиграли все девять последних домашних поединков Премьер-Лиги, выпадавших на апрель, с общим счетом 35:8.
"Астон Вилла" выиграла 10 из 11 последних матчей во всех турнирах, за исключением поражения 3:1 в гостях у ПСЖ в Лиге Чемпионов. Впервые с апреля 2023 "вилланы" оформили пять побед кряду в Премьер-Лиге, но шести кряду у них еще никогда не было.
"Сити" выиграл все 14 последних домашних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге, в 13 последних забивая по два гола или более. Однако ранее в этом сезоне "вилланы" победили "горожан" на своем поле со счетом 2:1 и теперь могут сделать дубль против этого соперника впервые с 1962/63.
Второй матч кряду с травмой паха может пропустить голкипер "Сити" Эдерсон. Мануэль Аканджи уже вернулся в строй.
В стартовый состав "Виллы" могут вернуться Пау Торрес, Люка Динь, Джейкоб Рэмси и Маркус Рэшфорд.
22.04.2025 10:00
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Брэдли!
Кьеза!
Керкезе!
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И чо за ман сосите притопить?
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https://youtu.be/PLKzMHF98VI?si=5sc4XuFlT5Z0OITe
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23-го апреля 2025 года лондонские бичи вылижут анус Вандейку, но вы этого не увидите так как солд аут.
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Ну тут ничейку уж точно давайте - пёрните!
4 очка на двоих чтоб потеряли)
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