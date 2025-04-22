Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 22 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В 11 домашних матчах в 2025 году с учетом всех соревнований "Манчестер Сити" забил 36 голов, в 10 из этих 11 забивая минимум дважды. "Горожане" выиграли все девять последних домашних поединков Премьер-Лиги, выпадавших на апрель, с общим счетом 35:8.



"Астон Вилла" выиграла 10 из 11 последних матчей во всех турнирах, за исключением поражения 3:1 в гостях у ПСЖ в Лиге Чемпионов. Впервые с апреля 2023 "вилланы" оформили пять побед кряду в Премьер-Лиге, но шести кряду у них еще никогда не было.



"Сити" выиграл все 14 последних домашних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге, в 13 последних забивая по два гола или более. Однако ранее в этом сезоне "вилланы" победили "горожан" на своем поле со счетом 2:1 и теперь могут сделать дубль против этого соперника впервые с 1962/63.



Второй матч кряду с травмой паха может пропустить голкипер "Сити" Эдерсон. Мануэль Аканджи уже вернулся в строй.



В стартовый состав "Виллы" могут вернуться Пау Торрес, Люка Динь, Джейкоб Рэмси и Маркус Рэшфорд.