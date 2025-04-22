Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Морган Роджерс Во вторник, 22 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Астон Виллой". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — АСТОН ВИЛЛА 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

В 11 домашних матчах в 2025 году с учетом всех соревнований "Манчестер Сити" забил 36 голов, в 10 из этих 11 забивая минимум дважды. "Горожане" выиграли все девять последних домашних поединков Премьер-Лиги, выпадавших на апрель, с общим счетом 35:8.

"Астон Вилла" выиграла 10 из 11 последних матчей во всех турнирах, за исключением поражения 3:1 в гостях у ПСЖ в Лиге Чемпионов. Впервые с апреля 2023 "вилланы" оформили пять побед кряду в Премьер-Лиге, но шести кряду у них еще никогда не было.

"Сити" выиграл все 14 последних домашних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге, в 13 последних забивая по два гола или более. Однако ранее в этом сезоне "вилланы" победили "горожан" на своем поле со счетом 2:1 и теперь могут сделать дубль против этого соперника впервые с 1962/63.

Второй матч кряду с травмой паха может пропустить голкипер "Сити" Эдерсон. Мануэль Аканджи уже вернулся в строй.

В стартовый состав "Виллы" могут вернуться Пау Торрес, Люка Динь, Джейкоб Рэмси и Маркус Рэшфорд.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 417

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Последние комментарии:




  1. griboedov 22.04.2025 11:56 # griboedov
    Брэдли!
    Кьеза!
    Керкезе!

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  2. thegodfather 22.04.2025 11:13 # thegodfather
    И чо за ман сосите притопить?

    (ответить)

  3. sean-dyche18plus 22.04.2025 10:59 # sean-dyche18plus
    https://youtu.be/PLKzMHF98VI?si=5sc4XuFlT5Z0OITe

    (ответить)

  4. griboedov 22.04.2025 10:54 # griboedov
    23-го апреля 2025 года лондонские бичи вылижут анус Вандейку, но вы этого не увидите так как солд аут.

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  5. gidro-met 22.04.2025 10:42 # gidro-met
    Ну тут ничейку уж точно давайте - пёрните!
    4 очка на двоих чтоб потеряли)

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