Гвардиола восхищается Роджерсом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое восхищение нападающим "Астон Виллы" Морганом Роджерсом.

22-летний Роджерс является продуктом академии "Сити", но за первую команду "горожан" так и не сыграл ни одного матча, успев побывать в "Линкольне", "Борнмуте" и "Блэкпуле" на правах аренды.



Зато Роджерс прекрасно раскрылся в "Вилле", забив 14 голов и отдав 13 результативных передач в этом сезоне. Также Морган успел заслужить вызов в сборную Англии.



Поэтому Гвардиола опасается Роджерса, который вместе с "Виллой" прибудет на "Этихад" во вторник вечером.



"Он был во второй команде и иногда тренировался с нами. Мы видели некоторые проблески того, на что он способен".



"Он невероятным образом проявляет себя в "Вилле", что за игрок! Получается, мы обладали исключительным игроком здесь", — цитирует Гвардиолу BBC.