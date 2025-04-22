Скауты "Юнайтед" просматривали Диогу Кошту
"Манчестер Юнайтед" отправил своих скаутов просматривать голкипера португальского "Порту" Диогу Кошту.
Если верить португальской газете Correio da Manha, скауты "Юнайтед" присутствовали на победном для "Порту" матче против "Фамаликана" в минувшую пятницу (2:1).
Кошта называется целью номер один "Юнайтед" на замену Андре Онана, однако интерес к Диогу также проявляет "Манчестер Сии", помышляющий о расставании с Эдерсоном.
Контракт Кошты предусматривает отступные в 75 миллионов евро (64.5 млн. фунтов), и "Порту" рассчитывает на близкую к этому компенсацию за 25-летнего португальца.
22.04.2025 08:00
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камон ледис!!
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