Эстевао не сыграет за "Челси" на клубном Чемпионате Мира

Агента вингера Эстевао Виллиана подтвердил, что его клиент не выступит за "Челси" на клубном Чемпионате Мира.

"Челси" еще в июне 2024 приобрел Эстевао у "Палмейраса" по сделке стоимостью 55 миллионов фунтов, включая бонусы. "Синие" позволили юниору задержаться в бразильском клубе на правах аренды.



Эстевао часто называют ярчайшим бразильским талантом со времен Неймара, поэтому на "Стэмфорд Бридж" с нетерпением ожидают прихода вундеркинда.



Эстевао исполняется 18 лет уже на этой неделе, однако к команде Энцо Марески вингер присоединится только во время предсезонной подготовки.



"Да, он прибудет после клубного Чемпионата Мира. Он — игрок мирового уровня. Он очень хорош. Этот парень будет творить историю здесь", — сообщил агент Андре Кари AS.