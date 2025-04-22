Эстевао не сыграет за "Челси" на клубном Чемпионате Мира

Эстевао Виллиан Агента вингера Эстевао Виллиана подтвердил, что его клиент не выступит за "Челси" на клубном Чемпионате Мира.

"Челси" еще в июне 2024 приобрел Эстевао у "Палмейраса" по сделке стоимостью 55 миллионов фунтов, включая бонусы. "Синие" позволили юниору задержаться в бразильском клубе на правах аренды.

Эстевао часто называют ярчайшим бразильским талантом со времен Неймара, поэтому на "Стэмфорд Бридж" с нетерпением ожидают прихода вундеркинда.

Эстевао исполняется 18 лет уже на этой неделе, однако к команде Энцо Марески вингер присоединится только во время предсезонной подготовки.

"Да, он прибудет после клубного Чемпионата Мира. Он — игрок мирового уровня. Он очень хорош. Этот парень будет творить историю здесь", — сообщил агент Андре Кари AS.


Метки клубный Чемпионат Мира, Палмейрас, Челси, Эстевао

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2025 07:00

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