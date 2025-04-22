Постекоглу: "Это очередное неприемлемое поражение"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал проигрыш "Ноттингем Форест" "очередным неприемлемым поражением".
Дважды пропустив от "Форест" в начале матча, "Тоттенхэм" лишь смог наиграть на гол Ришарлисона в концовке и в итоге потерпел поражение 1:2.
Это поражение стало 18-м для "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Постекоглу чувствует, что своей игрой "шпоры" заслуживали большего.
"Это был очередной матч, который мы проиграли, хотя не должны были проигрывать. Это характеризует весь наш сезон — мы сами усложняем себе жизнь в ключевые моменты, теряя концентрацию, пропуская необязательные голы".
"Это печально, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали в матче. Но это очередное неприемлемое поражение".
"Мне не нужно ничего говорить фанатам. Поражений слишком много, я знаю это. Ясное дело, фанаты не могут быть рады нашими результатами".
"Но ни я, ни игроки не рады тоже. Нам нужно принять ответственность и признать, что мы не соответствуем своим стандартам", — цитирует Постекоглу Sky Sports.
22.04.2025 06:00
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