Постекоглу: "Это очередное неприемлемое поражение"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу назвал проигрыш "Ноттингем Форест" "очередным неприемлемым поражением".

Дважды пропустив от "Форест" в начале матча, "Тоттенхэм" лишь смог наиграть на гол Ришарлисона в концовке и в итоге потерпел поражение 1:2.



Это поражение стало 18-м для "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Постекоглу чувствует, что своей игрой "шпоры" заслуживали большего.



"Это был очередной матч, который мы проиграли, хотя не должны были проигрывать. Это характеризует весь наш сезон — мы сами усложняем себе жизнь в ключевые моменты, теряя концентрацию, пропуская необязательные голы".



"Это печально, потому что мы показали выдающийся футбол. Мы полностью доминировали в матче. Но это очередное неприемлемое поражение".



"Мне не нужно ничего говорить фанатам. Поражений слишком много, я знаю это. Ясное дело, фанаты не могут быть рады нашими результатами".



"Но ни я, ни игроки не рады тоже. Нам нужно принять ответственность и признать, что мы не соответствуем своим стандартам", — цитирует Постекоглу Sky Sports.