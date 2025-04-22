"Форест" победил "Тоттенхэм" и вернулся на третье место

Благодаря двум быстрым голам "Ноттингем Форест" одержал победу 1:2 в гостях у "Тоттенхэма" и вернулся на третье место в Премьер-Лиге.

По сравнению с выездом во Франкфурт в прошлый четверг главный тренер "шпор" Анге Постекоглу ввел в стартовый состав Джеда Спенса, Пап Матара Сарра, Деяна Кулусевски, Вильсона Одобера и Ришарлисона.



В старт "лесников" влились Харри Тоффоло, Данило и Энтони Эланга.



"Форест" удалось открыть счет уже на пятой минуте. Эллиот Андерсон подкараулил отскок мяча за пределы штрафной площади и пробил в касание с рикошетом — 0:1.



На 10-й минуте Крис Вуд ногой переправил мяч в ворота после заброса в штрафную от Андерсона, однако второй гол гостей не был засчитан из-за офсайда.



И все-таки спустя шесть минут Вуд добился своего. Эланга навесил с левого фланга, а Крис на втором этаже опередил голкипера и головой поразил опустевшие ворота — 0:2.



Забив два быстрых гола, "лесники" отдали инициативу сопернику, и тот даже нанес несколько опасных ударов, но преимущественно — неточных.



Во втором тайме "Тоттенхэм" продолжил свои вялые попытки вернуться в игру, не имея явных моментов до 63-й минуты, когда Тоффоло вынес мяч с линии ворот после удара Кулусевски.



На 67-й минуте мог отличиться Ришарлисон, но голкипер "Форест" Марц Сельс выдвинулся навстречу и заблокировал удар нападающего своей грудью.



На 80-й минуте Сельс совершил отличный сейв после удара головой Ришарлисона, но спустя семь минут бразилец получил еще один шанс и, наконец, отличился — 1:2.



У хозяев оставалось еще несколько минут, но ничего другого, кроме навала, они предложить уже не смогли. Гости отстояли победу.



"Форест" забил два быстрых гола, но затем отказался вести игру. Эта пассивность "лесников" в итоге была наказана Ришарлисоном, однако случилось это слишком поздно для "камбэка".



"Тоттенхэм" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче