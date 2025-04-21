МЮ планирует приобрести голкипера и нападающего летом

"Манчестер Юнайтед" собирается приобрести голкипера и нападающего в летнее трансферное окно.

По информации Manchester Evening News, уже спустя менее чем два месяца в "Юнайтед" главный тренер Рубен Аморим понял, что ему нужен новый голкипер для конкуренции с первым номером Андре Онана.



Своим вторым приоритетом Аморим определил приглашение центрального нападающего, к чему "Юнайтед" подталкивает удручающая форма Расмуса Хейлунда, который забил лишь один гол в 27 последних матчах.



Среди нападающих, которые находятся на радаре у "Юнайтед", ранее назывались Матеус Кунья из "Вулверхэмптона", Лиам Делап из "Ипсвича", Беньямин Шешко из "РБ Лейпциг" и принадлежащий "Наполи" Виктор Осимхен.