"Лидс" и "Бернли" вышли в Премьер-Лигу

"Лидс" и "Бернли" подтвердили выход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на следующий сезон.

Ранее в понедельник "Лидс" Даниэля Фарке сокрушил "Стоук" со счетом 6:0. В то же время "Бернли" Скотта Паркера одержал победу 2:1 над "Шеффилд Юнайтед", который был главным преследователем двух лидеров Чемпионшипа.



В результате "Лидс" и "Бернли" оформили по прямой путевке в Премьер-Лигу. "Белые" и "бордовые" имеют по 94 очка, и им остается сыграть по два матча.



Отметим, что "Бернли" вернулся в Премьер-Лигу с первой же попытки, тогда как "Лидсу" пришлось задержаться в Чемпионшипе на два сезона.



Упомянутый "Шеффилд Юнайтед" находится в зоне плей-офф Чемпионшипа — вместе с "Сандерлендом", "Бристоль Сити" и "Ковентри".