Варди извинился перед фанатами "Лестера"

Капитан "Лестера" Джейми Варди извинился за "дерьмовое представление" своей команды в этом сезоне.

Проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:1 накануне, "Лестер" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.



В свои 38 лет Варди по-прежнему был полезен для "Лестера", забив семь из 27 голов команды в Премьер-Лиге, однако Джейми предельно огорчен итогом.



"На данном этапе я не знаю, что и сказать. Нет таких слов, которые могли бы описать мои чувства злости и огорчения из-за того, как сложился этот сезон. Оправданий не существует".



"Коллективно мы — игроки и клуб — провалились. От этого просто не спрячешься, и я не собираюсь этого делать".



"Я так давно в этом клубе, и мы пережили так много взлетов и успехов, но этот сезон иначе и не назовешь, кроме как жалким. Для меня лично это было полное разочарование. Это больно, и я знаю, что вы это тоже чувствуете".



"Хочу сказать фанатам: извините. Извините, что мы не проявили себя. Извините, что мы закончили сезон 2025 таким дерьмовым представлением", — гласит заявление Варди.