Варди извинился перед фанатами "Лестера"

Джейми Варди Капитан "Лестера" Джейми Варди извинился за "дерьмовое представление" своей команды в этом сезоне.

Проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:1 накануне, "Лестер" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.

В свои 38 лет Варди по-прежнему был полезен для "Лестера", забив семь из 27 голов команды в Премьер-Лиге, однако Джейми предельно огорчен итогом.

"На данном этапе я не знаю, что и сказать. Нет таких слов, которые могли бы описать мои чувства злости и огорчения из-за того, как сложился этот сезон. Оправданий не существует".

"Коллективно мы — игроки и клуб — провалились. От этого просто не спрячешься, и я не собираюсь этого делать".

"Я так давно в этом клубе, и мы пережили так много взлетов и успехов, но этот сезон иначе и не назовешь, кроме как жалким. Для меня лично это было полное разочарование. Это больно, и я знаю, что вы это тоже чувствуете".

"Хочу сказать фанатам: извините. Извините, что мы не проявили себя. Извините, что мы закончили сезон 2025 таким дерьмовым представлением", — гласит заявление Варди.


Метки болельщики, Варди, Лестер, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2025 21:00

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Последние комментарии:




  1. rutgerhauer 21.04.2025 22:27 # rutgerhauer
    Да тут больше обращение Капитана к болельщикам об обстоятельствах за которые переживают игроки не меньше болел!(имхо)Варди-мужик!

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  2. gidro-met 21.04.2025 21:08 # gidro-met
    В 38 лет он хотел в основе тащить андердоговый клуб АПЛ при нынешней то конкуренции ! Ау

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