"Юнайтед" выигрывает борьбу за Кунью
"Манчестер Юнайтед" выигрывает борьбу за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.
Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, однако отъезд Матеуса с "Молинью" выглядит неминуемым из-за наличия в контракте пункта об отступных в 62.5 млн. фунтов.
Как утверждает Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим является большим поклонником Куньи, переговорив с 25-летним бразильцем после домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" накануне.
Главной угрозой "Юнайтед" в борьбе за Кунью остается "Ньюкасл", однако Матеус заинтригован возможность поиграть за Аморима.
"Юнайтед" надеется, что договоренность с Куньей, забившим 14 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, будет достигнута уже в следующем месяце.
21.04.2025 20:00
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