"Юнайтед" выигрывает борьбу за Кунью

"Манчестер Юнайтед" выигрывает борьбу за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.

Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, однако отъезд Матеуса с "Молинью" выглядит неминуемым из-за наличия в контракте пункта об отступных в 62.5 млн. фунтов.



Как утверждает Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим является большим поклонником Куньи, переговорив с 25-летним бразильцем после домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" накануне.



Главной угрозой "Юнайтед" в борьбе за Кунью остается "Ньюкасл", однако Матеус заинтригован возможность поиграть за Аморима.



"Юнайтед" надеется, что договоренность с Куньей, забившим 14 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, будет достигнута уже в следующем месяце.