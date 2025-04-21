"Юнайтед" выигрывает борьбу за Кунью

Матеус Кунья "Манчестер Юнайтед" выигрывает борьбу за нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью.

Кунья только в январе заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, однако отъезд Матеуса с "Молинью" выглядит неминуемым из-за наличия в контракте пункта об отступных в 62.5 млн. фунтов.

Как утверждает Daily Mail, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим является большим поклонником Куньи, переговорив с 25-летним бразильцем после домашнего поражения 0:1 от "Вулверхэмптона" накануне.

Главной угрозой "Юнайтед" в борьбе за Кунью остается "Ньюкасл", однако Матеус заинтригован возможность поиграть за Аморима.

"Юнайтед" надеется, что договоренность с Куньей, забившим 14 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, будет достигнута уже в следующем месяце.


Метки Вулверхэмптон, Кунья, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 284



Поиск: