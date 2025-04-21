Невилл считает, что Трент больше не может тянуть с объявлением насчет своего будущего

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд больше не может медлить с объявлением насчет своего будущего.

После своего гола против "Лестера" накануне (0:1) Трент отказался обсуждать свою ситуацию с истекающим в конце сезона контрактом.



Если не случится неожиданностей, уже в следующий уикенд "Ливерпуль" оформит чемпионство в Премьер-Лиге, и для Невилла это выглядит как крайний срок, чтобы Трент снял существующую неопределенность.



"Он не ответил вопросы о своем контракте. Он дал интервью на поле в конце матча и сказал, что не хочет об этом говорить, поэтому он снова увиливает".



"Но это дойдет до того, что около следующего воскресенья ему будет некуда деться. Потому что сезон по сути будет завершен для "Ливерпуля". Они выиграют лигу. Здесь больше не о чем говорить, кроме так: "Ты остаешься в клубе или нет?" И ему просто нужно сказать "да" или "нет".



"Полагаю, ему нужно разобраться с этим на этой неделе".



"Потому что, если ты отложишь это за уикенд, когда вы выиграли лигу, это станет немного некрасиво. Тебе будет лучше выйти и сказать "да, я остаюсь" или "нет, я ухожу", — сообщил Невилл в своем подкасте.