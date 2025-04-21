"Арсенал" назван фаворитом в борьбе за Дьекереша
"Арсенал" лидирует в борьбе за нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша.
По информации португальской газеты A Bola, контракт Дьекереша со "Спортингом" предусматривает отступные в 60 миллионов фунтов, а не 85.7 млн. фунтов, как считалось ранее.
Поэтому "Спортинг" бессилен помешать уходу Дьекереша грядущим летом, однако Виктор хочет перебраться в клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.
В качестве клубов, которые его устраивают, 26-летний швед определил "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" из Премьер-Лиги, "Барселону" и "Реал" из Ла Лиги, ПСЖ из Лиги 1 и "Баварию" из Бундеслиги.
При этом клубом с наиболее высокими шансами заполучить Дьекереша называется "Арсенал", чей новый спортивный директор Андреа Берта известен как большой поклонник Виктора.
Добавим, в этом сезоне Дьекереш забил 43 гола в 50 матчах за "Спортинг".
21.04.2025 17:00
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В Челси его ! Там быстро статистика поубавится до 1 гола в месяц.
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