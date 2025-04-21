Ван Дейк заявил, что игроки "Ливерпуля" не знают будущее Трента

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что защитник Трент Александер-Арнольд даже своим партнерам по команде не раскрывает свои планы на будущее.

Отметившись победным голом против "Лестера" после своего выхода на замену накануне (0:1), Трент заявил, что "не собирается" обсуждать свой истекающий в конце сезона контракт.



Ван Дейк не хочет подвергать Александер-Арнольда еще большему давлению, но при этом допускает, что Трент покинет "Ливерпуль" в конце сезона.



"Что бы ни случилось с ним в будущем, он должен разобраться в этом сам вместе с семьей. Но в данный момент он является игроком "Ливерпуля", и он важен для нашей команды".



"С момента моего перехода в клуб он бы великолепным игроком, и есть много хороших вещей, по которым его здесь запомнят, если он решит уйти".



"Мы как коллектив не знаем, что произойдет. Он уже находится под большим давлением, и я думаю, с моей стороны нет смысла усугублять", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.