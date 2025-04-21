Перед "Челси" возникло обязательство по выкупу Санчо
Перед "Челси" официально возникло обязательство по выкупу вингера Джейдона Санчо у "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Челси" арендовал Санчо на этот сезон с обязательством по выкупу за сумму в размере до 25 миллионов фунтов при условии, что "синие" финишируют в Премьер-Лиге выше 15-го места.
Накануне это условие было выполнено, потому что "Челси" вырвал победу 1:2 в гостях у "Фулхэма" и гарантировал себе, что уже не опустится в пятерку худших.
При этом "Челси" все еще может отказаться от постоянного трансфера Санчо, выплатив "Юнайтед" штраф в размере 5 млн. фунтов.
По информации talkSPORT, "Челси" подождет с решением по Санчо до конца сезона.
21.04.2025 15:00
Просмотров: 909
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Купите и продайте дороже!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий