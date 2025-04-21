Трент не останется в "Ливерпуле" из-за ухода Анчелотти из "Реала"

Вероятный уход Карло Анчелотти с поста главного тренера испанского "Реала" не поможет "Ливерпулю" сохранить своего защитника Трента Александер-Арнольда.

Еще в прошлом месяце стало известно, что Александер-Арнольд договорился о переходе в "Реал" в конце сезона, когда истекает его контракт с "Ливерпулем".



С тех пор "Реал" успел дважды проиграть "Арсеналу" и вылететь из Лиги Чемпионов со стадии 1/4 финала, и этим Анчелотти подписал себе приговор.



Например, Sky Sports ожидает, что Анчелотти покинет "Реал" уже после финала Кубка Испании против "Барселоны" 26 апреля, не дожидаясь окончания сезона.



Однако вероятный уход Анчелотти и неопределенность с его сменщиком не заставят Александер-Арнольда передумать и остаться в "Ливерпуле", да и "Реал" от своих намерений в отношении Трента отказываться не собирается, утверждает журналист Фабрицио Романо.



"Реал" по-прежнему считает Трента идеальным игроком для своего клуба, независимо от фигуры главного тренера. А Трент хочет играть за "Реал", а не конкретно за Анчелотти.



Добавим, кандидатом номер один на замену Анчелотти в "Реале" считается наставник "Байера" и бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо.