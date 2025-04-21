Ширер назвал Хейлунда "поврежденным игроком"

Легенда английского футбола Алан Ширер назвал нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда "поврежденным игроком".

Отличившись 10 раз в своем дебютном сезоне Премьер-Лиги после перехода из "Аталанты" за 73 миллиона фунтов в 2023 году, в этой кампании английского первенства Хейлунд забил три гола, включая лишь один в 2025 году.



Голевая "засуха" Хейлунда продлилась в проигранном "Юнайтед" матче против "Вулверхэмптона" накануне (0:1), и Ширеру кажется, что проблемы 22-летнего датчанина уже давно перешли в область психологии.



"В лице Хейлунда я смотрю на поврежденного игрока. Думаю, он не был готов и не готов сейчас вести за собой переднюю линию в клубе вроде "Манчестер Юнайтед".



"Три гола в Премьер-Лиге, и в данную минуту я вижу игрока, который толком не хочет быть здесь".



"Он совершает действие на секунду слишком рано или на секунду слишком поздно, всякий раз ошибаясь с выбором момента времени. Думаю, нет сомнений, что он страдает от кризиса уверенности", — цитирует Ширера Daily Mail.