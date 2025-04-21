Каррагер: "Фанаты "Ливерпуля" и так знают, что произойдет с Трентом"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что большинство болельщиков мерсисайдского клуба и так знают судьбу защитника Трента Александер-Арнольда.

Накануне Александер-Арнольд сыграл впервые после травмы лодыжки, триумфально появившись на замену против "Лестера". Своим голом Трент принес "Ливерпулю" победу 0:1, и теперь "красные" находятся на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



После окончания матча на "Кинг Пауэр" Александер-Арнольд заявил, что "не собирается" обсуждать свою контрактную ситуацию, однако Каррагер думает, что в этом и нет необходимости, потому что фанаты "Ливерпуля" ожидают ухода Трента в "Реал" свободным агентом.



"Думаю, большинство людей считает, что решение уже принято. Ему просто сложно дать честный ответ".



"Разочарование фанатов "Ливерпуля" связано с тем, что на протяжении всего процесса Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах придерживались того, что они хотят остаться".



"Это говорит вам все о Тренте, который является местным парнем. Большинство из нас, наверное, знают, что произойдет", — сообщил Каррагер Sky Sports.