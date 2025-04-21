33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Крис Вуд и Микки Ван де Вен В понедельник, 21 апреля, поединком "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Тоттенхэм" потерпел уже 17 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, что является их худшим показателем с 2003/04 (19). После победы 4:0 над "Манчестер Сити" 23 ноября "шпоры" набрали 18 очков в чемпионате — только у "Ипсвича" (13), "Лестера" (8) и "Саутгемптона" (6) меньше.

"Форест" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, до этого одержав три победы кряду. "Лесники" потерпели лишь два поражения в 35 последних матчах чемпионата, выпадавших на понедельник после Пасхи (21 победа, 12 ничьих).

"Тоттенхэм" выиграл все три последние домашние встречи с "Форест" в Премьер-Лиге. В первом круге этого сезона "лесники" победили "шпор" со счетом 1:0, до этого потерпев шесть поражений подряд от них в высшем дивизионе.

"Тоттенхэм" может поберечь полузащитника Джеймса Мэддисона, который получил травму во время выезда к "Айнтрахту" в Лиге Европы. Раду Дрэгушин и Сон Хен Мин травмированы.

"Форест" предстоит оценить состояние Олы Айны и Тайво Авоньи. Энтони Эланга готов вернуться в стартовый состав.


Метки анонс тура, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 21.04.2025 13:37 # bembo
    6лять все кукарекают какой у челси календарь адовый, а по факту все в руках далбаебси.

    какой календарь? евертон ливерпуль и мю дома - 3 команды которым уже нихуя не нужно. Будет сложно...но с кем бывает легко? с ипсвичем? уехехехех


    ну и 2 выезда касл и форест - сложно с одной стороны, а с другой эти те самые решающие матчи. Вполне себе допускаю что в последнем туре разыграем с форест путевочку. Но Вилла чет уже тоже напрягает, нужен их всос Ман Ситу, ибо у Челси разница лучше и запас 1 поражения (допустим Хрюкаслу) можно будет допустить

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  2. gidro-met 21.04.2025 13:07 # gidro-met
    Шпоренхэм - это могущество ! Сила , Мощь!!

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  3. thegodfather 21.04.2025 12:13 # thegodfather
    Камон ю спеееерс

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  4. griboedov 21.04.2025 12:06 # griboedov
    Что там у ФК Шпорьси?

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  5. griboedov 21.04.2025 12:05 # griboedov
    Подстилки Венгера испортят нам празднование в воскресенье подставив свои анусы своему властелину в Хрустальном дворце. Вот же чмошники...

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  6. gameboy 21.04.2025 11:42 # gameboy
    Если только на лесников посмотреть - что они из себя представляют как команда.

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  7. gidro-met 21.04.2025 11:20 # gidro-met
    Шпоры - это сила ! На ничейку давайте КаМоне! КаМоне)

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