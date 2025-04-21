33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 21 апреля, поединком "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Тоттенхэм" потерпел уже 17 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, что является их худшим показателем с 2003/04 (19). После победы 4:0 над "Манчестер Сити" 23 ноября "шпоры" набрали 18 очков в чемпионате — только у "Ипсвича" (13), "Лестера" (8) и "Саутгемптона" (6) меньше.



"Форест" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, до этого одержав три победы кряду. "Лесники" потерпели лишь два поражения в 35 последних матчах чемпионата, выпадавших на понедельник после Пасхи (21 победа, 12 ничьих).



"Тоттенхэм" выиграл все три последние домашние встречи с "Форест" в Премьер-Лиге. В первом круге этого сезона "лесники" победили "шпор" со счетом 1:0, до этого потерпев шесть поражений подряд от них в высшем дивизионе.



"Тоттенхэм" может поберечь полузащитника Джеймса Мэддисона, который получил травму во время выезда к "Айнтрахту" в Лиге Европы. Раду Дрэгушин и Сон Хен Мин травмированы.



"Форест" предстоит оценить состояние Олы Айны и Тайво Авоньи. Энтони Эланга готов вернуться в стартовый состав.