33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник, 21 апреля, поединком "Тоттенхэма" и "Ноттингем Форест" завершится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ТОТТЕНХЭМ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Тоттенхэм" потерпел уже 17 поражений в этом сезоне Премьер-Лиги, что является их худшим показателем с 2003/04 (19). После победы 4:0 над "Манчестер Сити" 23 ноября "шпоры" набрали 18 очков в чемпионате — только у "Ипсвича" (13), "Лестера" (8) и "Саутгемптона" (6) меньше.
"Форест" проиграл оба последних матча в Премьер-Лиге, до этого одержав три победы кряду. "Лесники" потерпели лишь два поражения в 35 последних матчах чемпионата, выпадавших на понедельник после Пасхи (21 победа, 12 ничьих).
"Тоттенхэм" выиграл все три последние домашние встречи с "Форест" в Премьер-Лиге. В первом круге этого сезона "лесники" победили "шпор" со счетом 1:0, до этого потерпев шесть поражений подряд от них в высшем дивизионе.
"Тоттенхэм" может поберечь полузащитника Джеймса Мэддисона, который получил травму во время выезда к "Айнтрахту" в Лиге Европы. Раду Дрэгушин и Сон Хен Мин травмированы.
"Форест" предстоит оценить состояние Олы Айны и Тайво Авоньи. Энтони Эланга готов вернуться в стартовый состав.
21.04.2025 11:00
Просмотров: 627
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
6лять все кукарекают какой у челси календарь адовый, а по факту все в руках далбаебси.
какой календарь? евертон ливерпуль и мю дома - 3 команды которым уже нихуя не нужно. Будет сложно...но с кем бывает легко? с ипсвичем? уехехехех
ну и 2 выезда касл и форест - сложно с одной стороны, а с другой эти те самые решающие матчи. Вполне себе допускаю что в последнем туре разыграем с форест путевочку. Но Вилла чет уже тоже напрягает, нужен их всос Ман Ситу, ибо у Челси разница лучше и запас 1 поражения (допустим Хрюкаслу) можно будет допустить
(ответить)
Шпоренхэм - это могущество ! Сила , Мощь!!
(ответить)
Камон ю спеееерс
(ответить)
Что там у ФК Шпорьси?
(ответить)
Подстилки Венгера испортят нам празднование в воскресенье подставив свои анусы своему властелину в Хрустальном дворце. Вот же чмошники...
(ответить)
Если только на лесников посмотреть - что они из себя представляют как команда.
(ответить)
Шпоры - это сила ! На ничейку давайте КаМоне! КаМоне)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий