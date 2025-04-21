Невилл советует Варди остаться в "Лестере"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл призвал нападающего Джейми Варди остаться в "Лестере" на следующий сезон.

Накануне "Лестер" потерпел домашнее поражение 0:1 от "Ливерпуля" и подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.



Контракт Варди с "Лестером" истекает в конце сезона, однако Невилл считает, что 38-летний англичанин пригодился бы "лисам" в Чемпионшипе.



"Думаю, ему следует остаться в "Лестере", если это возможно. Почему нет? Им не нужен Джейми Варди в Чемпионшипе? Думаете, он не будет создавать проблемы соперникам?"



"Я имею ввиду, что в Чемпионшипе они будут гораздо больше владеть мячом. Они будут гораздо больше доминировать в матчах. А он теперь умеет работать в штрафной на ограниченном пространстве. Он становился лучше в этом на протяжении своей карьеры. Поэтому, они могут найти позицию для него на 25, 30, 35 матчей следующего сезона".



"Сезон Чемпионшипа — это долго и утомительно. Они также могут пригласить других нападающих. Но он по-прежнему может быть важен для них, забив 10-15 голов".



"Но, слушайте, это зависит от денег, не так ли? Полагаю, он на хорошей зарплате. Но я смотрю на Джейми Варди и не вижу его в какой-либо другой команде Чемпионшипа. Яне вижу его в другом клубе Премьер-Лиги".



"Поэтому мне кажется, он либо останется в "Лестере" на следующий сезон, либо уедет зарубеж, либо совсем закончит играть. Я не представляю, что он останется в этой стране и будет играть за другой клуб. По какой-то причине он не ушел, когда мог отправиться в "Арсенал" несколько лет назад. Он не уйдет и сейчас, я не думаю, что он будет играть за кого-нибудь еще", — сообщил Невилл в своем подкасте.