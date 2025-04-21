Мареска будет дисквалифицирован на матч с "Эвертоном"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Эвертона" в следующий уикенд.
Празднуя победный гол Педру Нету в компенсированное время против "Фулхэма" накануне (1:2), Мареска покинул свою техническую зону и побежал по бровке в направлении гостевого сектора "Крэйвен Коттадж".
Рефери Энтони Тэйлор наказал Мареску желтой карточкой, которая стала для итальянского специалиста уже третьей в этом сезоне Премьер-Лиги.
Ранее все тот же Тэйлор предупредил Мареску против "Борнмута", а против "Ньюкасла" "горчичник" Энцо показал Саймон Хупер.
Теперь Мареска не сможет присутствовать на бровке во время домашнего матча против "Эвертона" в следующую субботу. Место Энцо в технической зоне, как ожидает Daily Mail, займет ассистент Вилли Кабальеро.
21.04.2025 09:00
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