"Ливерпуль" и "Юнайтед" хотят Хави Симонса

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" находятся среди клубов, проявляющих интерес к атакующему полузащитнику немецкого "РБ Лейпциг" Хави Симонсу.

РБ Лейпциг" только прошлым летом выкупил Симонса после сезона аренды, заплатив ПСЖ 48 миллионов фунтов плюс бонусы.



Однако Симонс уже готов покинуть Лейпциг и отправиться на повышение. По информации Bild, у 22-летнего голландца есть пара вариантов в Премьер-Лиге.



"Я по-прежнему молод, я о многом мечтаю — и клуб знает это. Но прямо сейчас для меня важнее всего хорошо сыграть предстоящие матчи. Затем будут матчи сборных, после которых мы сядем и посмотрим", — сообщил Симонс.



Sky Sport Germany добавляет, что "РБ Лейпциг" собирается потребовать 80 млн. евро (69 млн. фунтов) за Симонса, который забил девять голов и отдал пять результативных передач в этом сезоне Бундеслиги.