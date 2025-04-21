Ван Нистелрой обсудит свое будущее в "Лестере"

На стартовавшей неделе главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой обсудит свое будущее с руководством клуба.

Домашнее поражение 0:1 от "Ливерпуля" накануне лишило "Лестер" математических шансов удержаться в Премьер-Лиге. "Лисы" возвращаются в Чемпионшип после всего одного сезона в элите.



По информации talkSPORT, в ближайшие дни у Ван Нистелроя появится ясность, останется ли он на тренерском мостике "Лестера" на следующий сезон.



После поражения от "Ливерпуля" Ван Нистелрой подтвердил, что хочет остаться, однако боссы "Лестера" могут решить иначе, учитывая удручающие результаты при Рууде.



"Хочу ли я вывести "Лестер" назад в Премьер-Лигу? Это то, что я делаю сейчас. Сделать это наилучшим образом — цель для клуба. Но, конечно, я должен подождать, как на вещи смотрит клуб, а дальше станет ясно", — сообщил Ван Нистелрой.