Де Брюйне был удивлен решением "Сити" указать ему на дверь

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен решением клуба отказаться от его услуг.

"Сити" уже подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин уйдет свободным агентом после 10 лет в клубе.

По словам Де Брюйне, это было не его решение и даже не совместное — "Сити" в одностороннем порядке отказался от 33-летнего бельгийца.

"Разумеется, я был слегка удивлен, но я просто должен принять это. Если честно, я по-прежнему чувствую, что могу выступать на этом уровне, как я и показываю сейчас, но я понимаю, что клубы должны принимать решения".

"Возможно, если бы это не было трудное время для команды, и я бы вернулся в строй таким образом, влившись в процесс, как обычно, они бы приняли другое решение".

"Я по-прежнему могу многое дать. Разумеется, я знаю, что мне уже не 25 лет, но я по-прежнему чувствую, что могу делать свою работу", — цитирует Де Брюйне The Guardian.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.04.2025 06:00

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Последние комментарии:




  1. uyga 21.04.2025 07:30 # uyga
    Проблема в том Кевин, что ты травмат в последние годы стал, типо тиаго алькантары

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  2. hust 21.04.2025 06:08 # hust
    В Ньюкасл, к Исаку

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