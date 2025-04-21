Де Брюйне был удивлен решением "Сити" указать ему на дверь

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне признался, что был удивлен решением клуба отказаться от его услуг.

"Сити" уже подтвердил, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин уйдет свободным агентом после 10 лет в клубе.



По словам Де Брюйне, это было не его решение и даже не совместное — "Сити" в одностороннем порядке отказался от 33-летнего бельгийца.



"Разумеется, я был слегка удивлен, но я просто должен принять это. Если честно, я по-прежнему чувствую, что могу выступать на этом уровне, как я и показываю сейчас, но я понимаю, что клубы должны принимать решения".



"Возможно, если бы это не было трудное время для команды, и я бы вернулся в строй таким образом, влившись в процесс, как обычно, они бы приняли другое решение".



"Я по-прежнему могу многое дать. Разумеется, я знаю, что мне уже не 25 лет, но я по-прежнему чувствую, что могу делать свою работу", — цитирует Де Брюйне The Guardian.