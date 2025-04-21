Трент: "Я не собираюсь говорить о своей ситуации"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заявил, что продолжит хранить молчание насчет своего будущего.

В воскресенье Александер-Арнольд сыграл за "Ливерпуль" впервые с 11 марта. Залечивший лодыжку защитник вышел на замену и принес "красным" победу 0:1 над "Лестером".



Теперь "Ливерпуль" находится всего в одной победе от титула Премьер-Лиги, и Трент наслаждается этим томительным предвкушением, но насчет своего истекающего контракта говорить по-прежнему не готов.



"Я не собираюсь говорить о своей контрактной ситуации или вдаваться в детали. Когда ты забиваешь голы, выигрываешь матчи и оказываешься так близко к трофеям, эти дни — всегда особенные. Это особенные моменты, которые останутся со мной навсегда. И я рад быть частью этого", — цитирует Трента Sky Sports.