Слот: "Нелепо сомневаться в преданности Трента "Ливерпулю"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот упрекнул тех, что позволил себе усомниться в преданности защитника Трента Александер-Арнольда "красным".

В воскресенье против "Лестера" Александер-Арнольд впервые сыграл после травмы лодыжки. Пока Трент отсутствовал, появилась информация, что он уже договорился о переходе в "Реал".



В связи с этим Александер-Арнольда немало критиковали и ставили под сомнение его самоотдачу в остатке сезона, однако после победного гола Трента против "лис" (0:1) Слот дал четко понять о своем отношении к таким мнениям.



"Сегодня не день говорить о будущем, но больше — о его голе. Я лишь скажу, что для каждого было бы нелепо сомневаться в его преданности клубу".



"Он так упорно трудился, чтобы вернуться в форму, и никто, как мне кажется, не может ставить под сомнение его преданность этому клубу. Его контрактной ситуации не должно быть в заголовках", — цитирует Слота Sky Sports.