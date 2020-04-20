Слот: "Нелепо сомневаться в преданности Трента "Ливерпулю"

Трент Александер-Арнольд Наставник "Ливерпуля" Арне Слот упрекнул тех, что позволил себе усомниться в преданности защитника Трента Александер-Арнольда "красным".

В воскресенье против "Лестера" Александер-Арнольд впервые сыграл после травмы лодыжки. Пока Трент отсутствовал, появилась информация, что он уже договорился о переходе в "Реал".

В связи с этим Александер-Арнольда немало критиковали и ставили под сомнение его самоотдачу в остатке сезона, однако после победного гола Трента против "лис" (0:1) Слот дал четко понять о своем отношении к таким мнениям.

"Сегодня не день говорить о будущем, но больше — о его голе. Я лишь скажу, что для каждого было бы нелепо сомневаться в его преданности клубу".

"Он так упорно трудился, чтобы вернуться в форму, и никто, как мне кажется, не может ставить под сомнение его преданность этому клубу. Его контрактной ситуации не должно быть в заголовках", — цитирует Слота Sky Sports.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Слот

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 23:00

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