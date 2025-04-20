"Атлетико" надеется купить Ромеро до клубного Чемпионата Мира

Испанский "Атлетико" надеется оформить приобретение защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро до клубного Чемпионата Мира.

По информации Daily Mirror, в приобретении Ромеро, своего соотечественника, лично заинтересован главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.



Симеоне сделал Ромеро своей целью номер один по укреплению оборонительной линии и надеется оформить переход 26-летнего игрока сборной Аргентины в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.



В Мадриде уверены, что Ромеро будет открыт к смене клуба после четырех сезонов в "Тоттенхэме".



"Атлетико" ожидает, что "Тоттенхэм" отпустит Ромеро примерно за 45 миллионов фунтов.