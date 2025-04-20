Аморим не винит отдельных игроков в дефиците голов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался перекладывать вину на отдельных игроков за дефицит забитых голов.

Домашнее поражение 0:1 от "Вулверхэмптона" в воскресенье стало девятым из 22 матчей Премьер-Лиги при Амориме, когда "Юнайтед" не удалось забить.



Вновь не проявил себя Расмус Хейлунд, который за 70 сыгранных минут коснулся мяча 14 раз, включая лишь четыре в чужой штрафной площади, и нанес единственный удар. Однако Аморим считает, что проблема не в ком-то одном.



"Мы имели много возможностей забить, но мы не сделали этого — и в итоге проиграли матч. Когда вы не забиваете, у вас нет шансов выигрывать матчи".



"Нам нужно забивать голы ради этих молодых парней (Тайлера Фредриксона и Харри Амасса), чтобы они сохранили хорошие воспоминания о своих ранних матчах".



"Нам нужно продолжать создавать моменты, но их нужно использовать. Дело не только в Расмусе Хейунде или Мейсоне Маунте, это зависит от всей команды. Когда вы не забиваете, у вас нет шансов выигрывать матчи", — сообщил Аморим Sky Sports.