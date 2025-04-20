Трент приблизил "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги и отправил "Лестер" в Чемпионшип

Трент Александер-Арнольд Выйдя на замену, Трент Александер-Арнольд позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Лестера" и сделать предпоследний шаг к титулу Премьер-Лиги.

В стартовый состав "лис" вернулись Ваут Фас, Рикарду Перейра и Бобби Декордова-Рид.

В старте у "красных" произошло два изменения. Вместо Кертиса Джонса и Диогу Жоты появились Доминик Собослаи и Коди Гакпо.

"Ливерпуль" едва не открыл счет уже на третьей минуте — Мохамед Салах одним ударом обстучал обе штанги.

На 10-й минуте "Лестер" ответил своим попаданием в штангу. Это Уилфрид Ндиди пробил из пределов штрафной.

Отделавшись испугом, гости продолжили нагнетать давление, но постепенно хозяева несколько подстроились, сделав темп игры рваным.

За первый тайм "красные" нанесли 14 ударов, но только шесть из них оказались точными, еще меньше — опасными.

После перерыва игра оставалась односторонней, но моментам "Ливерпуля" по-прежнему не хватало остроты.

На 76-й минуте затяжную атаку гостей с попаданиями в штангу и перекладину завершил вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, пробив по отскочившему к нему в штрафной мячу — 0:1.

Даже удивительно, что при таком подавляющем преимуществе "Ливерпуль затянул с голом до 76-й минуты. "Лестер" страдал весь матч, но теперь, подтвердив свой вылет из Премьер-Лиги, может сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 20:25

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.04.2025 21:08 # narcot
    Vила забила парижанм 4, обоссаный картонпуль 1. как так, колбасяуны? точно не картонный чемпик?

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  2. b84 20.04.2025 21:07 # b84
    ЧАМПИОНЕ ЧАМПИОНЕ
    ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ

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  3. naby-keita 20.04.2025 21:04 # naby-keita
    Если б не пустили от Эвертона в концовке, считался бы чеипионским голом....
    Эх надеюсь в следующем матче тоже забьет топарик и подпишет новый контракт

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  4. bangladesh 20.04.2025 21:03 # bangladesh
    Какая же обида ссаная что вылетели из ЛЧ бездарнейшим образом, АПЛ нам мало хочется и лч

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  5. gidro-met 20.04.2025 20:57 # gidro-met
    Болонка 1- 0!!!!!! Интеру влупила таки на последок)

    Теперь у Интера и Наполи ровно по 71 очку

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  6. zaeba1l 20.04.2025 20:55 # zaeba1l
    Знаете ребята, это хорошо иметь спортивное хобби.. Но хобби надо заводить, когда основная жизнь устроена. Если все будет охуенно, то может и болеть за любимую команду. Но бывает и по другому
    http://www.liverbird.ru/forum/around-fields-anfield-road/museum/topic_3449

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  7. lovrentiy 20.04.2025 20:46 # lovrentiy
    Уже чемп не интересен, очень жаль что ПСЖ просрали.

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  8. noi39 20.04.2025 20:42 # noi39
    МЮ отстал от чемпионов, аж на 31 балл,просто здорово!!!

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  9. dexter 20.04.2025 20:41 # dexter
    С каждым матчем, я всё больше убеждаюсь, что Слот - юзлесс. В год, когда нет международных туриков, лысый попуск продолжает ставить в состав одних и тех же игроков, независимо от их формы.

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  10. zaeba1l 20.04.2025 20:39 # zaeba1l
    Я вас прошу, фапловчане, не трогайте больше halamadrid94. Хорошо?
    Более того, я вам всем пожелаю такого... У меня был такой.

    В начале нулевых я летние пабы ходил футбол смотреть.
    А тут друг за спиной мальчонка дерзкий.. У отца на коленках. И удивительно же имена игроков называл и игру их комментировал. Меня это заинтересовало и после матча, я отца пацана уговорил еще посидеть за парочкой бокалов пива. А тот и рад, он сам в футболе нифига, лишь бы набухаться.
    Я пацану провел быстрый блиц - он всех знает, все голы помнит. в 7 лет!!!
    Помнится офигел с него.. Не знаю даже что и где он теперь..
    Не дай бог, бабушкин дом на ставку просадил.

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  11. gidro-met 20.04.2025 20:39 # gidro-met
    Болонка - Интер . Зацемениированные 0:0 пока .

    Интер, конечно , команда -результат.

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  12. bembo 20.04.2025 20:34 # bembo
    императоры красиво устроят коридор почета подзалуплам
    а подзалуплы красиво расставят свою рогатку перед императорами.

    все довольны, ящетаю

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  13. zaeba1l 20.04.2025 20:34 # zaeba1l
    Я чуть не забыл.. сегодня же День уникально нестандартного поведения трупа..
    Сын Марии.. некий ИСА.. да будет им доволен Аллах.. вдруг ожил и улетел.

    Я искренне поздравляю всех тех, кто считает это праздником и радуется этому.

    По этому поводу у меня есть к вам забавный вопрос.

    Католики это тоже празднуют с разукрашенными яйцами. В магазинах продают в лотках наборы с красными-синими-зелеными и т.д. яичками.

    Казалось ты о чем вопрос? Праздник же..
    А вопрос в том- Почему они они их КРУГЛЫЙ ГОД продают?

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  14. gameboy 20.04.2025 20:32 # gameboy
    Снял тряпку получается?

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  15. skychnie-oboi 20.04.2025 20:31 # skychnie-oboi
    Все было очень просто - надо было кому то ебануть на силу и все.
    А то конченные даунны - все улучшают и улуччшаю позицию отдавая гавно пасы внедодачу будучи в зоне 10 ментов как ебаннат Бредли.
    Сукааа матча Бредли.Чмооо конченное!

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  16. chiesa 20.04.2025 20:30 # chiesa
    Пенсы, зря вы брелочки свои сжимали. Готовьте свой коридор.

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  17. electric 20.04.2025 20:29 # electric
    КНЯЗИ!!!

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  18. superglor 20.04.2025 20:28 # superglor
    В 2019 великий Юрген Клопп выиграл свой первый титул с Ливерпулем, в финале обоссав помойных петухов. Спустя 6 лет его наследник великий Арне Слот выиграет свой первый титул с Ливерпулем в очном матче против этой же команды. Такова судьба этих лондонских петухов - раздвигать рогатку для великих

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