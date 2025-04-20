Трент приблизил "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги и отправил "Лестер" в Чемпионшип

Выйдя на замену, Трент Александер-Арнольд позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Лестера" и сделать предпоследний шаг к титулу Премьер-Лиги.

В стартовый состав "лис" вернулись Ваут Фас, Рикарду Перейра и Бобби Декордова-Рид.



В старте у "красных" произошло два изменения. Вместо Кертиса Джонса и Диогу Жоты появились Доминик Собослаи и Коди Гакпо.



"Ливерпуль" едва не открыл счет уже на третьей минуте — Мохамед Салах одним ударом обстучал обе штанги.



На 10-й минуте "Лестер" ответил своим попаданием в штангу. Это Уилфрид Ндиди пробил из пределов штрафной.



Отделавшись испугом, гости продолжили нагнетать давление, но постепенно хозяева несколько подстроились, сделав темп игры рваным.



За первый тайм "красные" нанесли 14 ударов, но только шесть из них оказались точными, еще меньше — опасными.



После перерыва игра оставалась односторонней, но моментам "Ливерпуля" по-прежнему не хватало остроты.



На 76-й минуте затяжную атаку гостей с попаданиями в штангу и перекладину завершил вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, пробив по отскочившему к нему в штрафной мячу — 0:1.



Даже удивительно, что при таком подавляющем преимуществе "Ливерпуль затянул с голом до 76-й минуты. "Лестер" страдал весь матч, но теперь, подтвердив свой вылет из Премьер-Лиги, может сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче