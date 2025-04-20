Трент приблизил "Ливерпуль" к титулу Премьер-Лиги и отправил "Лестер" в Чемпионшип
Выйдя на замену, Трент Александер-Арнольд позволил "Ливерпулю" вырвать победу 0:1 в гостях у "Лестера" и сделать предпоследний шаг к титулу Премьер-Лиги.
В стартовый состав "лис" вернулись Ваут Фас, Рикарду Перейра и Бобби Декордова-Рид.
В старте у "красных" произошло два изменения. Вместо Кертиса Джонса и Диогу Жоты появились Доминик Собослаи и Коди Гакпо.
"Ливерпуль" едва не открыл счет уже на третьей минуте — Мохамед Салах одним ударом обстучал обе штанги.
На 10-й минуте "Лестер" ответил своим попаданием в штангу. Это Уилфрид Ндиди пробил из пределов штрафной.
Отделавшись испугом, гости продолжили нагнетать давление, но постепенно хозяева несколько подстроились, сделав темп игры рваным.
За первый тайм "красные" нанесли 14 ударов, но только шесть из них оказались точными, еще меньше — опасными.
После перерыва игра оставалась односторонней, но моментам "Ливерпуля" по-прежнему не хватало остроты.
На 76-й минуте затяжную атаку гостей с попаданиями в штангу и перекладину завершил вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, пробив по отскочившему к нему в штрафной мячу — 0:1.
Даже удивительно, что при таком подавляющем преимуществе "Ливерпуль затянул с голом до 76-й минуты. "Лестер" страдал весь матч, но теперь, подтвердив свой вылет из Премьер-Лиги, может сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.
"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче
20.04.2025 20:25
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Последние комментарии:
Vила забила парижанм 4, обоссаный картонпуль 1. как так, колбасяуны? точно не картонный чемпик?
(ответить)
ЧАМПИОНЕ ЧАМПИОНЕ
ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ
(ответить)
Если б не пустили от Эвертона в концовке, считался бы чеипионским голом....
Эх надеюсь в следующем матче тоже забьет топарик и подпишет новый контракт
(ответить)
Какая же обида ссаная что вылетели из ЛЧ бездарнейшим образом, АПЛ нам мало хочется и лч
(ответить)
Болонка 1- 0!!!!!! Интеру влупила таки на последок)
Теперь у Интера и Наполи ровно по 71 очку
(ответить)
Знаете ребята, это хорошо иметь спортивное хобби.. Но хобби надо заводить, когда основная жизнь устроена. Если все будет охуенно, то может и болеть за любимую команду. Но бывает и по другому
http://www.liverbird.ru/forum/around-fields-anfield-road/museum/topic_3449
(ответить)
Уже чемп не интересен, очень жаль что ПСЖ просрали.
(ответить)
МЮ отстал от чемпионов, аж на 31 балл,просто здорово!!!
(ответить)
С каждым матчем, я всё больше убеждаюсь, что Слот - юзлесс. В год, когда нет международных туриков, лысый попуск продолжает ставить в состав одних и тех же игроков, независимо от их формы.
(ответить)
Я вас прошу, фапловчане, не трогайте больше halamadrid94. Хорошо?
Более того, я вам всем пожелаю такого... У меня был такой.
В начале нулевых я летние пабы ходил футбол смотреть.
А тут друг за спиной мальчонка дерзкий.. У отца на коленках. И удивительно же имена игроков называл и игру их комментировал. Меня это заинтересовало и после матча, я отца пацана уговорил еще посидеть за парочкой бокалов пива. А тот и рад, он сам в футболе нифига, лишь бы набухаться.
Я пацану провел быстрый блиц - он всех знает, все голы помнит. в 7 лет!!!
Помнится офигел с него.. Не знаю даже что и где он теперь..
Не дай бог, бабушкин дом на ставку просадил.
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Болонка - Интер . Зацемениированные 0:0 пока .
Интер, конечно , команда -результат.
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императоры красиво устроят коридор почета подзалуплам
а подзалуплы красиво расставят свою рогатку перед императорами.
все довольны, ящетаю
(ответить)
Я чуть не забыл.. сегодня же День уникально нестандартного поведения трупа..
Сын Марии.. некий ИСА.. да будет им доволен Аллах.. вдруг ожил и улетел.
Я искренне поздравляю всех тех, кто считает это праздником и радуется этому.
По этому поводу у меня есть к вам забавный вопрос.
Католики это тоже празднуют с разукрашенными яйцами. В магазинах продают в лотках наборы с красными-синими-зелеными и т.д. яичками.
Казалось ты о чем вопрос? Праздник же..
А вопрос в том- Почему они они их КРУГЛЫЙ ГОД продают?
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Снял тряпку получается?
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Все было очень просто - надо было кому то ебануть на силу и все.
А то конченные даунны - все улучшают и улуччшаю позицию отдавая гавно пасы внедодачу будучи в зоне 10 ментов как ебаннат Бредли.
Сукааа матча Бредли.Чмооо конченное!
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Пенсы, зря вы брелочки свои сжимали. Готовьте свой коридор.
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КНЯЗИ!!!
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В 2019 великий Юрген Клопп выиграл свой первый титул с Ливерпулем, в финале обоссав помойных петухов. Спустя 6 лет его наследник великий Арне Слот выиграет свой первый титул с Ливерпулем в очном матче против этой же команды. Такова судьба этих лондонских петухов - раздвигать рогатку для великих
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