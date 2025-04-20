Мареска объяснил, почему Нкунку пропустил матч с "Фулхэмом"
Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему нападающий Кристофер Нкунку пропустил матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".
Нкунку целиком провел матч Лиги Конференций против "Легии" в минувший четверг, но себя никак не проявил и не смог избавить "Челси" от домашнего поражения со счетом 1:2.
Вероятно, учтя столь неудовлетворительную игру, Мареска не включил Нкунку в заявку на воскресное дерби против "Фулхэма". После волевой победы 1:2 Энцо подтвердил, что дело не в травме.
"Нет, это просто техническое решение", — приводит слова Марески Evening Standard.
20.04.2025 20:00
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Мункунку хороший.
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похуй на этого пешехода
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