Мареска объяснил, почему Нкунку пропустил матч с "Фулхэмом"

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему нападающий Кристофер Нкунку пропустил матч Премьер-Лиги против "Фулхэма".

Нкунку целиком провел матч Лиги Конференций против "Легии" в минувший четверг, но себя никак не проявил и не смог избавить "Челси" от домашнего поражения со счетом 1:2.



Вероятно, учтя столь неудовлетворительную игру, Мареска не включил Нкунку в заявку на воскресное дерби против "Фулхэма". После волевой победы 1:2 Энцо подтвердил, что дело не в травме.



"Нет, это просто техническое решение", — приводит слова Марески Evening Standard.