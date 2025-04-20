Артета развеял опасения насчет Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета развеял опасения насчет состояния здоровья своего вингера Букайо Сака после победы 0:4 над "Лестером".

В воскресенье "Арсенал" в доминирующей манере разобрался с "Ипсвичем", две трети матча имея численное преимущество.



Защитник "трактористов" Лиф Дэвис получил прямую красную карточку за то, что шипами наступил сзади на голеностоп Сака, однако все обошлось, несмотря на то, что Букайо некоторое время оказывали медицинскую помощь.



"Я не видел столкновения, это случилось довольно быстро. Мне нужно посмотреть повтор, но рефери принял хорошее решение. Ему было немного больно, но, к счастью, это не выглядит чем-то слишком серьезным", — цитирует Артету Sky Sports.



