"Вулверхэмптон" нанес поражение "Юнайтед"

"Вулверхэмптон" одержал свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, нанеся поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

В обороне у "красных дьяволов" дебютировал 20-летний Тайлер Фредриксон. Также с первых минут появились Виктор Линделеф, Кристиан Эриксен, Харри Амасс и Кобби Майну.



В стартовом составе "волков" впервые с начала марта был назван Матеус Кунья.



Первый тайм матча на "Олд Траффорд" оказался небогат на события. Команды почти не создали моментов. Можно вспомнить разве что неточный удар Майну незадолго до перерыва.



Игра во втором тайме по-прежнему навевала тоску. На 64-й минуте Расмус Хейлунд слегка не успел на дальней штанге замкнуть прострел Алехандро Гарначо.



На 77-й минуте счет, наконец, был открыт. Едва вышедший на замену у гостей Пабло Сарабия великолепно исполнил штрафной удар — 0:1. Уйти от поражения хозяева так и не смогли.



"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче