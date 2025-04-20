"Вулверхэмптон" нанес поражение "Юнайтед"

Пабло Сарабия "Вулверхэмптон" одержал свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, нанеся поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:1.

В обороне у "красных дьяволов" дебютировал 20-летний Тайлер Фредриксон. Также с первых минут появились Виктор Линделеф, Кристиан Эриксен, Харри Амасс и Кобби Майну.

В стартовом составе "волков" впервые с начала марта был назван Матеус Кунья.

Первый тайм матча на "Олд Траффорд" оказался небогат на события. Команды почти не создали моментов. Можно вспомнить разве что неточный удар Майну незадолго до перерыва.

Игра во втором тайме по-прежнему навевала тоску. На 64-й минуте Расмус Хейлунд слегка не успел на дальней штанге замкнуть прострел Алехандро Гарначо.

На 77-й минуте счет, наконец, был открыт. Едва вышедший на замену у гостей Пабло Сарабия великолепно исполнил штрафной удар — 0:1. Уйти от поражения хозяева так и не смогли.

"Манчестер Юнайтед" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче




Метки Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 18:10

Количество просмотров Просмотров: 671

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 20.04.2025 18:52 # redwhitegun
    Пиздец днари, обоссаному Лестеру не смогли забить, который пропустил 72 мяча уже)

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  2. theo-zm 20.04.2025 18:17 # theo-zm
    Это за все годы вам воздаяние черти

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  3. brown-ale 20.04.2025 18:16 # brown-ale
    Аморим же обещал слить АПЛ, слово держит.

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  4. gidro-met 20.04.2025 18:15 # gidro-met
    Это им за Лион на Унитазе своем , чтобы не расслаблялись )

    А если , серьезно , то манков надо поддержать ..все постепенно наладится , выход в ЛЧ вполне реален через Бильбао

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