"Арсенал" разгромил "Ипсвич"

"Арсенал" в доминирующей манере разобрался с игравшим вдесятером "Ипсвичем", забив четыре безответных гола.

В стартовый состав "трактористов" вернулся Джейкоб Гривз, заменив Кэмерона Берджесса.



Относительно выезда в Мадрид посреди недели главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав Бена Уайта, Александра Зинченко и Леандро Троссарда.



Матч на "Портман Роуд" начался с быстрого гола гостей. Пытаясь выполнить обратную передачу на Мартина Эдегора с правого края штрафной, Букайо Сака отпасовал на Троссарда, но тот разобрался и вторым касанием поразил ворота — 0:1.



"Арсенал" полностью переигрывал своего соперника и на 28-й минуте забил второй гол. Сака вновь прострелил с правого края штрафной, а Микель Мерино пяткой перевел мяч на Габриэля Мартинелли, которому лишь оставалось попасть по воротам — 0:2.



Вскоре положение "Ипсвича" только усугубилось, потому что Лиф Дэвис шипами ударил Сака по голеностопу и получил от рефери прямую красную карточку.



После оказания медицинской помощи Сака вернулся в игру и до перерыва упустил три момента, все три раза не попадая в створ.



Во втором тайме "трактористы" чуть активизировались, но на 69-й минуте пропустили третий гол. Деклан Райс с боковой линии штрафной площади сделал короткую передачу на Троссарда, а тот развернулся и поразил ворота низом — 0:3.



Точку в матче на 88-й минуте поставил Итан Нванери, который сместился в штрафной параллельно воротам и пробил с парой рикошетов — 0:4.



"Арсенал" доминировал на протяжении всего матча, не демонстрируя никакой усталости после Лиги Чемпионов. "Канониры" были твердо настроены отложить чемпионство "Ливерпуля", что они и сделали.



"Ипсвич" — "Арсенал". Отчет о матче