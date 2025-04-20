"Арсенал" разгромил "Ипсвич"

Леандро Троссард "Арсенал" в доминирующей манере разобрался с игравшим вдесятером "Ипсвичем", забив четыре безответных гола.

В стартовый состав "трактористов" вернулся Джейкоб Гривз, заменив Кэмерона Берджесса.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав Бена Уайта, Александра Зинченко и Леандро Троссарда.

Матч на "Портман Роуд" начался с быстрого гола гостей. Пытаясь выполнить обратную передачу на Мартина Эдегора с правого края штрафной, Букайо Сака отпасовал на Троссарда, но тот разобрался и вторым касанием поразил ворота — 0:1.

"Арсенал" полностью переигрывал своего соперника и на 28-й минуте забил второй гол. Сака вновь прострелил с правого края штрафной, а Микель Мерино пяткой перевел мяч на Габриэля Мартинелли, которому лишь оставалось попасть по воротам — 0:2.

Вскоре положение "Ипсвича" только усугубилось, потому что Лиф Дэвис шипами ударил Сака по голеностопу и получил от рефери прямую красную карточку.

После оказания медицинской помощи Сака вернулся в игру и до перерыва упустил три момента, все три раза не попадая в створ.

Во втором тайме "трактористы" чуть активизировались, но на 69-й минуте пропустили третий гол. Деклан Райс с боковой линии штрафной площади сделал короткую передачу на Троссарда, а тот развернулся и поразил ворота низом — 0:3.

Точку в матче на 88-й минуте поставил Итан Нванери, который сместился в штрафной параллельно воротам и пробил с парой рикошетов — 0:4.

"Арсенал" доминировал на протяжении всего матча, не демонстрируя никакой усталости после Лиги Чемпионов. "Канониры" были твердо настроены отложить чемпионство "Ливерпуля", что они и сделали.

"Ипсвич" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ипсвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 18:05

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.04.2025 19:33 # narcot
    09.04.2025 00:14 #
    halamadrid94

    Ух , как повылазили гуннеры после этого матча. Если про игру в целом , то ужасно , с трудом досмотрел игру , как будто спецом сливали. Два штрафных в одном матче Райс наверное теперь не забьет в своей карьере, даже в товарняке. Все , наверное , слышали с какими игроками в ряд он встал после этих ударов. Там есть вопросы к Куртуа по обоим ударам, при первом со стенкой лохонулся , при втором позицию неправильную занял. Но минимум с разницей в два года победу Арсенал залсужил , это стоит признать. Надо как то отыграть игру с Алавесом и подготовиться на ответку. Шансы малы , но они есть. Всех адекватных канониров , с победой. Сегодня ваш день. Судя по комментам , многих Реал так долго ебал всех , что уже все ждали этой осечки. Дождались. Но Реал всегда возвращается , помните это!
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    09.04.2025 07:59 #
    halamadrid94

    Блять , пушкари как будто уже лч взяли, такие довольные. Ахах. Ору. Вот это уровень признания. Но Реал брал эту чашку 15 раз , а Арсенал ни разу. Так что успокойтесь. А остальные лохи из щельси и прочей поеботы куда лезут? Им играть ещё с ягеллониями и целе в Богом забытом турнире , и доигрывать апл , подставляя свой коридор.
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    Источник: http://fapl.ru/posts/114108/?c=1

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  2. narcot 20.04.2025 19:29 # narcot
    - Не реви - сказал батя - Будь мужиком.
    - Тебе легко говорить - отвечал вытирая слезы halamadrid94
    - Конечно легко - батя хлебнул пива - Надо за настоящие команды болеть. Вот Арсенал это настоящая команда. Пидоры конечно, но не то, что твой Галактикос.. девочки. Тьфу!
    - Зачем вы меня родили?! - еще сильнее заревел halamadrid94

    Источник: http://fapl.ru/posts/114108/?c=1

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  3. gidro-met 20.04.2025 19:22 # gidro-met
    Боруссия Д!!! Волевая 3-1 в конце тайма трёшку вряд за 5 мин

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  4. zaeba1l 20.04.2025 19:19 # zaeba1l
    У кого какой повод сегодня выпить?

    Я лично выпью за СВОЙ за 18942 день жизни...
    Может доживу до 20 тысяч.

    Батя мой за 30+ тыщ дожил.

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  5. halamadrid94 20.04.2025 19:16 # halamadrid94
    Вот поэтому и вылетел из ЛЧ и слил финал кубка ЛФК. Потому что этот лысый датч упорно ставит в основку мертвых игроков , которые не показывают ничего уже которую игру. Сука , ну можно же дать шанс Кьезе. Чемпионами станут один хуй , ну ебаный ты в рот, убери уже из основки на оставшиеся матчи Гакпо и Диаза, хотя бы, раз уж египтянина не хватит яиц посадить, наладь новые связи между другими игроками , устрой своего рода предсезонку.

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  6. gidro-met 20.04.2025 19:15 # gidro-met
    След матчи ЛФК:

    Шпоры , Челси , Арсенал , Брайтон (у чаек)

    Ахахах , брелочки

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  7. gidro-met 20.04.2025 19:11 # gidro-met
    Болонка уже приучила Интер к боли , вот и сегодня мы наблюдаем тугосерь как на Кинг Пауэр

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  8. skychnie-oboi 20.04.2025 19:11 # skychnie-oboi
    Сукии всякому мусору пропускают по 5 - а тут опять гавно команда кураж поймала.

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  9. kieran-mckenna 20.04.2025 19:09 # kieran-mckenna
    Ливерпуль уверенно пытается не проиграть

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  10. hachidlo 20.04.2025 19:04 # hachidlo
    Сколько же подзалупных брелочков треснула на мачте Щолсей. Жесть.

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  11. skychnie-oboi 20.04.2025 19:00 # skychnie-oboi
    Заебали всякие мусорные Лестеры путатся под ногами.Просто слейте нам матч и все.

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  12. dexter 20.04.2025 18:57 # dexter
    Ссаный гакпо, как же по его хребту палка плачет... Сын собаки.

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  13. dexter 20.04.2025 18:51 # dexter
    Хуета лысая, выпускай КЬЕЗУ!

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  14. bembo 20.04.2025 18:45 # bembo
    вуахаха зашел на флешксор, у отсосалаха 5.8 против лестер мертвого ))
    норм продлили контракт с днищем на полляма в неделю АХХААА

    (ответить)

  15. gameboy 20.04.2025 18:36 # gameboy
    Дальше пенсов ждёт знатная ебучка

    (ответить)

  16. dexter 20.04.2025 18:35 # dexter
    Опять е6аная гакпа в основе...

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  17. electric 20.04.2025 18:34 # electric
    Вперёд, КНЯЗИ!!!

    (ответить)

  18. zaeba1l 20.04.2025 18:29 # zaeba1l
    Всем отсталым привет!
    Наши вашим хуем машут.
    Я как и предполагал, YNWA идет к уникальному достижению.
    Думайте о чем я. Ищите ответ в нижеследующей голограмме.
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  19. bembo 20.04.2025 18:25 # bembo
    до матча с хрюкаслом нужны 2 победы над портовыми обмороками на мосту.

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  20. bembo 20.04.2025 18:23 # bembo
    хуесосы заднеприводные хуле на главной забыли после выдающегося камбэка ИМПЕРАТОРСИ?

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