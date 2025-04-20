"Арсенал" разгромил "Ипсвич"
"Арсенал" в доминирующей манере разобрался с игравшим вдесятером "Ипсвичем", забив четыре безответных гола.
В стартовый состав "трактористов" вернулся Джейкоб Гривз, заменив Кэмерона Берджесса.
Относительно выезда в Мадрид посреди недели главный тренер "канониров" Микель Артета ввел в стартовый состав Бена Уайта, Александра Зинченко и Леандро Троссарда.
Матч на "Портман Роуд" начался с быстрого гола гостей. Пытаясь выполнить обратную передачу на Мартина Эдегора с правого края штрафной, Букайо Сака отпасовал на Троссарда, но тот разобрался и вторым касанием поразил ворота — 0:1.
"Арсенал" полностью переигрывал своего соперника и на 28-й минуте забил второй гол. Сака вновь прострелил с правого края штрафной, а Микель Мерино пяткой перевел мяч на Габриэля Мартинелли, которому лишь оставалось попасть по воротам — 0:2.
Вскоре положение "Ипсвича" только усугубилось, потому что Лиф Дэвис шипами ударил Сака по голеностопу и получил от рефери прямую красную карточку.
После оказания медицинской помощи Сака вернулся в игру и до перерыва упустил три момента, все три раза не попадая в створ.
Во втором тайме "трактористы" чуть активизировались, но на 69-й минуте пропустили третий гол. Деклан Райс с боковой линии штрафной площади сделал короткую передачу на Троссарда, а тот развернулся и поразил ворота низом — 0:3.
Точку в матче на 88-й минуте поставил Итан Нванери, который сместился в штрафной параллельно воротам и пробил с парой рикошетов — 0:4.
"Арсенал" доминировал на протяжении всего матча, не демонстрируя никакой усталости после Лиги Чемпионов. "Канониры" были твердо настроены отложить чемпионство "Ливерпуля", что они и сделали.
"Ипсвич" — "Арсенал". Отчет о матче
20.04.2025 18:05
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Последние комментарии:
09.04.2025 00:14 #
halamadrid94
Ух , как повылазили гуннеры после этого матча. Если про игру в целом , то ужасно , с трудом досмотрел игру , как будто спецом сливали. Два штрафных в одном матче Райс наверное теперь не забьет в своей карьере, даже в товарняке. Все , наверное , слышали с какими игроками в ряд он встал после этих ударов. Там есть вопросы к Куртуа по обоим ударам, при первом со стенкой лохонулся , при втором позицию неправильную занял. Но минимум с разницей в два года победу Арсенал залсужил , это стоит признать. Надо как то отыграть игру с Алавесом и подготовиться на ответку. Шансы малы , но они есть. Всех адекватных канониров , с победой. Сегодня ваш день. Судя по комментам , многих Реал так долго ебал всех , что уже все ждали этой осечки. Дождались. Но Реал всегда возвращается , помните это!
(ответить)
09.04.2025 07:59 #
halamadrid94
Блять , пушкари как будто уже лч взяли, такие довольные. Ахах. Ору. Вот это уровень признания. Но Реал брал эту чашку 15 раз , а Арсенал ни разу. Так что успокойтесь. А остальные лохи из щельси и прочей поеботы куда лезут? Им играть ещё с ягеллониями и целе в Богом забытом турнире , и доигрывать апл , подставляя свой коридор.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/114108/?c=1
(ответить)
- Не реви - сказал батя - Будь мужиком.
- Тебе легко говорить - отвечал вытирая слезы halamadrid94
- Конечно легко - батя хлебнул пива - Надо за настоящие команды болеть. Вот Арсенал это настоящая команда. Пидоры конечно, но не то, что твой Галактикос.. девочки. Тьфу!
- Зачем вы меня родили?! - еще сильнее заревел halamadrid94
Источник: http://fapl.ru/posts/114108/?c=1
(ответить)
Боруссия Д!!! Волевая 3-1 в конце тайма трёшку вряд за 5 мин
(ответить)
У кого какой повод сегодня выпить?
Я лично выпью за СВОЙ за 18942 день жизни...
Может доживу до 20 тысяч.
Батя мой за 30+ тыщ дожил.
(ответить)
Вот поэтому и вылетел из ЛЧ и слил финал кубка ЛФК. Потому что этот лысый датч упорно ставит в основку мертвых игроков , которые не показывают ничего уже которую игру. Сука , ну можно же дать шанс Кьезе. Чемпионами станут один хуй , ну ебаный ты в рот, убери уже из основки на оставшиеся матчи Гакпо и Диаза, хотя бы, раз уж египтянина не хватит яиц посадить, наладь новые связи между другими игроками , устрой своего рода предсезонку.
(ответить)
След матчи ЛФК:
Шпоры , Челси , Арсенал , Брайтон (у чаек)
Ахахах , брелочки
(ответить)
Болонка уже приучила Интер к боли , вот и сегодня мы наблюдаем тугосерь как на Кинг Пауэр
(ответить)
Сукии всякому мусору пропускают по 5 - а тут опять гавно команда кураж поймала.
(ответить)
Ливерпуль уверенно пытается не проиграть
(ответить)
Сколько же подзалупных брелочков треснула на мачте Щолсей. Жесть.
(ответить)
Заебали всякие мусорные Лестеры путатся под ногами.Просто слейте нам матч и все.
(ответить)
Ссаный гакпо, как же по его хребту палка плачет... Сын собаки.
(ответить)
Хуета лысая, выпускай КЬЕЗУ!
(ответить)
вуахаха зашел на флешксор, у отсосалаха 5.8 против лестер мертвого ))
норм продлили контракт с днищем на полляма в неделю АХХААА
(ответить)
Дальше пенсов ждёт знатная ебучка
(ответить)
Опять е6аная гакпа в основе...
(ответить)
Вперёд, КНЯЗИ!!!
(ответить)
Всем отсталым привет!
Наши вашим хуем машут.
Я как и предполагал, YNWA идет к уникальному достижению.
Думайте о чем я. Ищите ответ в нижеследующей голограмме.
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до матча с хрюкаслом нужны 2 победы над портовыми обмороками на мосту.
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хуесосы заднеприводные хуле на главной забыли после выдающегося камбэка ИМПЕРАТОРСИ?
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