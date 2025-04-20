"Челси" вырвал победу против "Фулхэма"

"Челси" вырвал победу 1:2 против "Фулхэма", укрепив свои шансы на попадание в зону Лиги Чемпионов.

В заявке "дачников" неожиданно не оказалось Родриго Муниса, поэтому в нападении расположился Рауль Хименес.



У "синих" на второй матч подряд в старте вышел капитан Рис Джеймс. Вернулись основные игроки, отдохнувшие против "Легии" в Лиге Конференций.



Немного затаившись в начале матча, на 20-й минуте хозяева создали свой первый момент и сразу открыли счет. Алекс Ивоби принял передачу с фланга на подступах к штрафной, сделал шаг вперед и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



Гол только придал уверенности "Фулхэму", который с успехом применял прессинг и очень мало позволил сопернику создать в остатке первого тайма.



Во втором тайме "Челси" лишь короткими отрезками удавалось взвинтить темп и подвергнуть соперника давлению, но от поражения "синие" ушли. На 83-й минуте вышедший на замену Тайрик Джордж неотразимо пробил с границы штрафной — 1:1.



Гости воодушевились настолько, что в компенсированное время вырвали победу. Приняв мяч с правого фланга в штрафной, Педру Нету эффектно развернулся и пробил — 1:2.



"Челси" одержал победу и набрал важнейшие три очка, но оставил много вопросов своей невыразительной игрой.



"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче