"Челси" вырвал победу против "Фулхэма"

Педру Нету "Челси" вырвал победу 1:2 против "Фулхэма", укрепив свои шансы на попадание в зону Лиги Чемпионов.

В заявке "дачников" неожиданно не оказалось Родриго Муниса, поэтому в нападении расположился Рауль Хименес.

У "синих" на второй матч подряд в старте вышел капитан Рис Джеймс. Вернулись основные игроки, отдохнувшие против "Легии" в Лиге Конференций.

Немного затаившись в начале матча, на 20-й минуте хозяева создали свой первый момент и сразу открыли счет. Алекс Ивоби принял передачу с фланга на подступах к штрафной, сделал шаг вперед и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

Гол только придал уверенности "Фулхэму", который с успехом применял прессинг и очень мало позволил сопернику создать в остатке первого тайма.

Во втором тайме "Челси" лишь короткими отрезками удавалось взвинтить темп и подвергнуть соперника давлению, но от поражения "синие" ушли. На 83-й минуте вышедший на замену Тайрик Джордж неотразимо пробил с границы штрафной — 1:1.

Гости воодушевились настолько, что в компенсированное время вырвали победу. Приняв мяч с правого фланга в штрафной, Педру Нету эффектно развернулся и пробил — 1:2.

"Челси" одержал победу и набрал важнейшие три очка, но оставил много вопросов своей невыразительной игрой.

"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 958

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 20.04.2025 19:17 # naby-keita
    Доширакси с победой
    Мареска пусть обратно в Ипсвич идет, может в следующий раз получится попылить в АПЛ

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  2. gidro-met 20.04.2025 18:38 # gidro-met
    Трент в запасе .. рано ему пока )

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  3. akado 20.04.2025 18:31 # akado
    Пенсы ещё трепыхаются, удивлён.

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  4. dexter 20.04.2025 18:28 # dexter
    Настраивайте свои ебальнички на 8К - чемпион играет!)

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  5. skydreams 20.04.2025 18:20 # skydreams
    бля заебали, смотрел говнокат до 75 минуты, страдал, тильтовал, только вырубил пойти по делам, так сразу 2 забили... пиздец, гандонси одно слово

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  6. forester-ibe 20.04.2025 18:13 # forester-ibe
    2 место наше ))))))))

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  7. yamateh 20.04.2025 18:12 # yamateh
    Игра гавно
    Мареска после окончания сезона пусть идет найух, взять Франка либо вернуть Моуриньо на то пошло
    В кои то веки шара от Нету залетела, красиво
    Тайрик красавчик, сделал за 5 минут больше, чем Джексон за всю свою карьеру

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  8. bembo 20.04.2025 18:07 # bembo
    пи3дец нахуй вышел тип на замену из академии челси который ни разу не нап и сделал первым же ударом больше профита, чем джексон своими 30-ю ударами за 10 матчей...я просто в ахуе

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  9. forester-ibe 20.04.2025 18:07 # forester-ibe
    Сосать ахахахахаха)))))))) ору

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  10. gidro-met 20.04.2025 18:06 # gidro-met
    Хах, как-то ещё и Форест умудрились обогнать на момент ))

    Тайрика Джорджа как талисмана теперь в основу пж вместо Палмера !

    И уберите Густо на.уй!

    Пусть там лучше бегает Ян Матсен очередной )

    Топ-5 , это зона ЛЧ. Ехехех

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  11. bembo 20.04.2025 18:05 # bembo
    матч перевертыш
    тупо копия матча на мосту, только в обратную сторону

    так же домашний гол в первом тайме. и 2 гостевых на 80+ минутах.

    ОМГ заебись результат, но я хуй знает куда это приведет членси, ваще не убидетельно

    ДЖЕКСОН КАЛ ЕБУЧИЙ, не говорите больше никто что из него может вырасти топ нап, это абсолютно ебучий кал с нулевым присутствием в штрафной. Он профитен только при игре в контры и забегания за спину. Он не реагирует ни на навесы, ни на прострелы...это никакой не нап нахуй. И даже когда он случайно получает мяч в штрафной, его удары это просто МЕМ.

    палмер не в форме это понятно, но он все равно создает остроту, чет пытается.

    Джеймс тоже пидрила в развалочку идет с мячем и привозит гол.Видимо все что ебучий ЧМОРЕСКА на трешах тренерует, это инвертирование правого заща в центр поля и тотальная его там деградация.
    Вел плей, уебки

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  12. ataman 20.04.2025 18:04 # ataman
    Ну что за топари

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  13. kukuruzko 20.04.2025 18:04 # kukuruzko
    Замесили

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  14. dexter 20.04.2025 18:03 # dexter
    Интрига жива. Но пинсы все равно глиномесы.

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  15. homer-simpson 20.04.2025 18:02 # homer-simpson
    Все равно не попадут в топ 5. А Мю как всегда странно что держат этого тренера

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