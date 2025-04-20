"Челси" вырвал победу против "Фулхэма"
"Челси" вырвал победу 1:2 против "Фулхэма", укрепив свои шансы на попадание в зону Лиги Чемпионов.
В заявке "дачников" неожиданно не оказалось Родриго Муниса, поэтому в нападении расположился Рауль Хименес.
У "синих" на второй матч подряд в старте вышел капитан Рис Джеймс. Вернулись основные игроки, отдохнувшие против "Легии" в Лиге Конференций.
Немного затаившись в начале матча, на 20-й минуте хозяева создали свой первый момент и сразу открыли счет. Алекс Ивоби принял передачу с фланга на подступах к штрафной, сделал шаг вперед и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.
Гол только придал уверенности "Фулхэму", который с успехом применял прессинг и очень мало позволил сопернику создать в остатке первого тайма.
Во втором тайме "Челси" лишь короткими отрезками удавалось взвинтить темп и подвергнуть соперника давлению, но от поражения "синие" ушли. На 83-й минуте вышедший на замену Тайрик Джордж неотразимо пробил с границы штрафной — 1:1.
Гости воодушевились настолько, что в компенсированное время вырвали победу. Приняв мяч с правого фланга в штрафной, Педру Нету эффектно развернулся и пробил — 1:2.
"Челси" одержал победу и набрал важнейшие три очка, но оставил много вопросов своей невыразительной игрой.
"Фулхэм" — "Челси". Отчет о матче
20.04.2025 18:00
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Последние комментарии:
Доширакси с победой
Мареска пусть обратно в Ипсвич идет, может в следующий раз получится попылить в АПЛ
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Трент в запасе .. рано ему пока )
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Пенсы ещё трепыхаются, удивлён.
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Настраивайте свои ебальнички на 8К - чемпион играет!)
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бля заебали, смотрел говнокат до 75 минуты, страдал, тильтовал, только вырубил пойти по делам, так сразу 2 забили... пиздец, гандонси одно слово
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2 место наше ))))))))
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Игра гавно
Мареска после окончания сезона пусть идет найух, взять Франка либо вернуть Моуриньо на то пошло
В кои то веки шара от Нету залетела, красиво
Тайрик красавчик, сделал за 5 минут больше, чем Джексон за всю свою карьеру
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пи3дец нахуй вышел тип на замену из академии челси который ни разу не нап и сделал первым же ударом больше профита, чем джексон своими 30-ю ударами за 10 матчей...я просто в ахуе
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Сосать ахахахахаха)))))))) ору
(ответить)
Хах, как-то ещё и Форест умудрились обогнать на момент ))
Тайрика Джорджа как талисмана теперь в основу пж вместо Палмера !
И уберите Густо на.уй!
Пусть там лучше бегает Ян Матсен очередной )
Топ-5 , это зона ЛЧ. Ехехех
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матч перевертыш
тупо копия матча на мосту, только в обратную сторону
так же домашний гол в первом тайме. и 2 гостевых на 80+ минутах.
ОМГ заебись результат, но я хуй знает куда это приведет членси, ваще не убидетельно
ДЖЕКСОН КАЛ ЕБУЧИЙ, не говорите больше никто что из него может вырасти топ нап, это абсолютно ебучий кал с нулевым присутствием в штрафной. Он профитен только при игре в контры и забегания за спину. Он не реагирует ни на навесы, ни на прострелы...это никакой не нап нахуй. И даже когда он случайно получает мяч в штрафной, его удары это просто МЕМ.
палмер не в форме это понятно, но он все равно создает остроту, чет пытается.
Джеймс тоже пидрила в развалочку идет с мячем и привозит гол.Видимо все что ебучий ЧМОРЕСКА на трешах тренерует, это инвертирование правого заща в центр поля и тотальная его там деградация.
Вел плей, уебки
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Ну что за топари
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Замесили
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Интрига жива. Но пинсы все равно глиномесы.
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Все равно не попадут в топ 5. А Мю как всегда странно что держат этого тренера
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