Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не исключает, что останется в Премьер-Лиге.

Ранее в апреле было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин покинет "Сити" после 10 лет в клубе.



Де Брюйне сватают в Саудовскую Аравию и МЛС, однако Кевин "открыт ко всему", включая переход в другой клуб Премьер-Лиги. 33-летний бельгиец чувствует, что его рано списывать в утиль.



"Я открыт ко всему, всему — просто потому, что я должен видеть картину целиком".



"Я учитываю спортивную сторону, интересы семьи. Все вместе должно иметь смысл для меня и моей семьи. Я не знаю, что это будет, потому что это зависит от разговоров с людьми насчет их проектов, но я по-прежнему чувствую, что могу играть на хорошем уровне. Мне нужно будет принять решение, когда я буду знать чуть больше", — цитирует Де Брюйне The Athletic.