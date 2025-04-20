Де Брюйне не исключает, что останется в Премьер-Лиге
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не исключает, что останется в Премьер-Лиге.
Ранее в апреле было объявлено, что истекающий в конце сезона контракт Де Брюйне продлен не будет. Кевин покинет "Сити" после 10 лет в клубе.
Де Брюйне сватают в Саудовскую Аравию и МЛС, однако Кевин "открыт ко всему", включая переход в другой клуб Премьер-Лиги. 33-летний бельгиец чувствует, что его рано списывать в утиль.
"Я открыт ко всему, всему — просто потому, что я должен видеть картину целиком".
"Я учитываю спортивную сторону, интересы семьи. Все вместе должно иметь смысл для меня и моей семьи. Я не знаю, что это будет, потому что это зависит от разговоров с людьми насчет их проектов, но я по-прежнему чувствую, что могу играть на хорошем уровне. Мне нужно будет принять решение, когда я буду знать чуть больше", — цитирует Де Брюйне The Athletic.
20.04.2025 17:00
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перейди в мю, покажи какие на самом деле игроки и болельщики сити. Уверен, они даже статую твою оставят и все будет норм)
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