Принц Аль-Фейсал: "Переговоров с Салахом не было"

Министр спорта Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Турки Аль-Фейсал заявил, что клубы его страны никогда не вели переговоры с нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом.

Интерес из Саудовской Аравии выглядел главной помехой к продлению Салахом его истекавшего контракта с "Ливерпулем", однако ранее в апреле Мохамед определился со своим будущим, заключив с "красными" новую сделку до 2027 года.



Аль-Фейсал не скрывает своего восхищения Салахом, но сразу оговаривается, что никаких переговоров не было, а саудовская лига сосредоточена на приглашении более молодых игроков, нежели Мохамед.



"Я действительно считаю его суперзвездой. Он является легендой среди арабских мусульман. Он соответствует идентичности того, кто играет в саудовской лиге. Продлить свой контракт — это было его решение, но что касается слухов, связывавших саудитов и его... Думаю, его сватали сюда с первого дня. Никаких переговоров не было. Но это хорошая вещь".



"Теперь вы можете видеть, что в случае с каждым игроком, который хочет продлить свой контракт или перейти куда-нибудь, медиа сватают его в Саудовскую Аравию, и в 90 процентах случаев это неправда. Думаю, у нас есть стратегия, которой мы придерживаемся, хотя каждый говорит, что мы подписываем любых игроков".



"Если вы посмотрите на последних игроков, которых мы подписали, то в большинстве случаев это молодые игроки, которые хотят развивать лигу".



"Мы хотим лигу с очень высокой конкуренцией. Я не уверен, следите ли вы за лигой в этом году, но среди четырех ведущих клубов конкуренция невероятна", — цитирует Аль-Фейсала ESPN.