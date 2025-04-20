Артета рассказал, как "Арсенал" отпраздновал победу в Мадриде

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как его команда отпраздновала победу над испанским "Реалом" в Лиге Чемпионов.

Посреди недели "Арсенал" одержал победу 1:2 в Мадриде, по сумме двух матчей одолев "Реал" со счетом 1:5.

В честь своего выхода в полуфинал Лиги Чемпионов Артета устроил для своей команды торжественный ужин, однако уже на утро "Арсенал" вновь сосредоточился на Премьер-Лиге.

"У нас состоялся замечательный ужин в Мадриде после матча. Много счастливых лиц, отличная энергия, рядом наши семьи. Это был красивый вечер".

"На следующее утро мы снова были готовы к Премьер-Лиге. Мы начали готовиться к "Ипсвичу" и к тому, чтобы показать свою лучшую игру", — сообщил Артета Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 15:00

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  1. chelsea88 20.04.2025 15:02 # chelsea88
    Перечпокались там все на радостях. А их болельщики между собой на параше.

    (ответить)

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