Эмери доволен реакцией Уоткинса

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что доволен реакцией своего нападающего Олли Уоткинса на непопадание в стартовый состав на оба матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

По собственному признанию Уоткинса, он был "в ярости" от того, что в обоих матчах против ПСЖ Эмери выпускал его только на замену.



Уоткинс отреагировал на это голов и результативной передачей в победном для "Виллы" матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла" (4:1), чем заслужил похвалу Эмери.



"Это великолепно. Великолепно быть злым. Великолепно сыграть так, как он сыграл сегодня".



"Великолепно быть доступным в каждый момент матча, как он это показал сегодня. Именно такой дух я и хочу".



"С Уоткинсом у нас состоялся очень хороший разговор. И, конечно, когда он отвечает таким образом, я очень рад за него, за команду и за то, как мы движемся к своим целям".



"Это действительно великолепно, но у меня одинаковое отношение к каждому игроку. Я стараюсь поддерживать их и помогать им", — цитирует Эмери The Independent.