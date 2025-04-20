Аморим: "На многое потребуется от своих болельщиков против "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что его команде потребуется поддержка своих болельщиков в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье.

Матч против "волков" состоится на "Олд Траффорд" спустя менее чем 72 часа после того, как "Юнайтед" одержал победу 5:4 над "Лионом" в Лиге Европы.



Матч против "Лиона" длился 120 минут, отобрав огромное количество физических и душевных сил у игроков "Юнайтед", поэтому Аморим призывает фанатов поддержать его уставшую команду.



"Думаю, он (Витор Перейра) трудится удивительным образом. Он играет по схеме 3-4-3 и делает это весьма хорошо. Он обладает действительно качественными игроками, Куньей и всеми этими парнями. Они обладают реальным мастерством".



"Они свежи, поэтому мы знаем, что это будет тяжелый матч, и нам многое потребуется от своих болельщиков".



"Знаю, просить что-либо от наших болельщиков в этом сезоне — это плохо, но мы нуждаемся в них в воскресенье", — цитирует Аморима Sky Sports.