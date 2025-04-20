Линекер: "Мактоминей был бы идеальным игроком для Аморима"

Скотт Мактоминей Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что "Манчестер Юнайтед" выстрелил себе в ногу, когда продал полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

Прошлым летом "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов, с помощью этого избежав нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

Мактоминей великолепно проявляет себя в "Наполи", забив уже 10 голов за свой новый клуб, и Линекеру кажется, что именно такого игрока не хватает главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму.

"Тут в начале недели Скотт Мактоминей забил за "Наполи" очередные два гола, включая один необычайной красоты. Это нечто выдающееся, как выступают некоторые из бывших игроков "Юнайтед".

"Я бы сказал, что Мактоминей — идеальный игрок для системы Аморима. Это именно то, что им нужно. Я знаю, что им пришлось продать его из-за этих правил финансового фейр-плей и его статуса доморощенного игрока. Все мы считаем, что это бессмысленная и нелепая особенность этих правил", — цитирует Линекера Daily Mirror.


Метки Линекер, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. closer 20.04.2025 11:14 # closer
    похрен уже, продали и ладно

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  2. gidro-met 20.04.2025 11:02 # gidro-met
    Это правда , Юнайтед потерял главного игрока

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