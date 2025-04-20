Линекер: "Мактоминей был бы идеальным игроком для Аморима"

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что "Манчестер Юнайтед" выстрелил себе в ногу, когда продал полузащитника Скотта Мактоминея в итальянский "Наполи".

Прошлым летом "Юнайтед" продал Мактоминея в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов, с помощью этого избежав нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Мактоминей великолепно проявляет себя в "Наполи", забив уже 10 голов за свой новый клуб, и Линекеру кажется, что именно такого игрока не хватает главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму.



"Тут в начале недели Скотт Мактоминей забил за "Наполи" очередные два гола, включая один необычайной красоты. Это нечто выдающееся, как выступают некоторые из бывших игроков "Юнайтед".



"Я бы сказал, что Мактоминей — идеальный игрок для системы Аморима. Это именно то, что им нужно. Я знаю, что им пришлось продать его из-за этих правил финансового фейр-плей и его статуса доморощенного игрока. Все мы считаем, что это бессмысленная и нелепая особенность этих правил", — цитирует Линекера Daily Mirror.