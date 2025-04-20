МЮ отпустит Онана, если получит предложение свыше 20 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" позволит своему голкиперу Андре Онана покинуть клуб грядущим летом, только если получит предложение в размере свыше 20 миллионов фунтов.

По информации Daily Mirror, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим не рассматривает укрепление последнего рубежа своим приоритетом на лето, хотя и хотел бы привести молодого голкипера.



Аморим больше сосредоточен на приглашении центрального защитника, двух полузащитников, минимум одного вингера и нападающего.



С высокой вероятностью Онана сохранит за собой пост первого номера "Юнайтед", но это может измениться, если "красные дьяволы" получат устраивающее их предложение по Андре.



Приобрести Онана могут попытаться саудовские клубы, которые уже интересовались 29-летним камерунцем в прошлом.