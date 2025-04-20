Постекоглу считает, что победа над "Айнтрахтом" может стать переломным моментом сезона для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что победа 0:1 над немецким "Айнтрахтом" может стать переломным моментом для его команды в этом сезоне.

В минувший четверг "Тоттенхэм" одержал непростую победу во Франкфурте и вышел в полуфинал Лиги Европы, где теперь сразится с "Буде-Глимт".



Постекоглу предполагает, что этот успех может придать импульс его команде на остаток этого невыразительного для "шпор" сезона.



"Да, временами один результат может все изменить. Это зависит от результата и еще больше — от контекста, при котором он достигнут".



"Легко сидеть здесь и говорить, что четверг был переломным моментом, но это не будет переломным моментом, если мы не закрепим это в полуфинале".



"Только когда будешь пересматривать DVD — DVD до сих пор выпускают? — с обзором сезона, вы, возможно, скажете: "Это был переломный момент". Но это можно сказать только в конце".



"Но думаю ли я, что этот результат имеет большое значение? Да, думаю. По ряду причин. Мы победили очень сложного соперника. Мы заслужили пройти дальше".



"Везение здесь не при чем. Мы оказались сильнее по итогам двух матчей, мы сделали это в действительно убедительной манере, и сама перспектива участия в полуфинале означает, что ты в двух матчах от европейского финала".



"Это очень мотивирует, и этот матч мог оказаться переломным, но мы пока не знаем этого", — цитирует Постекоглу Evening Standard.