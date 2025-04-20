Эзе стал целью для "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Как утверждает The Sun, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим рассматривает Эзе в качестве своей ключевой цели на летнее трансферное окно.



На "Селхерст Парк" у Эзе остается два года по контракту, а также "Пэлас" принадлежит опция продления на 12 месяцев.



"Пэлас" хочет сохранить Эзе, но может не устоять перед предложением в районе 50 миллионов фунтов по 26-летнему игроку сборной Англии.



Эзе также интересен "Астон Вилле", которая держит вариант с Эберечи на случай, если не будет выкупать у "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда после окончания аренды.



Добавим, в этом сезоне Эзе забил три гола и отдал восемь результативных передач за "Пэлас" в Премьер-Лиге.