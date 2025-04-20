Эзе стал целью для "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
Как утверждает The Sun, главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим рассматривает Эзе в качестве своей ключевой цели на летнее трансферное окно.
На "Селхерст Парк" у Эзе остается два года по контракту, а также "Пэлас" принадлежит опция продления на 12 месяцев.
"Пэлас" хочет сохранить Эзе, но может не устоять перед предложением в районе 50 миллионов фунтов по 26-летнему игроку сборной Англии.
Эзе также интересен "Астон Вилле", которая держит вариант с Эберечи на случай, если не будет выкупать у "Юнайтед" Маркуса Рэшфорда после окончания аренды.
Добавим, в этом сезоне Эзе забил три гола и отдал восемь результативных передач за "Пэлас" в Премьер-Лиге.
20.04.2025 08:00
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