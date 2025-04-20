"Юнайтед" может обменять Рэшфорда на Уоткинса

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери оставлял Уоткинса вне стартового состава на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против ПСЖ, предпочитая играть в нападении с Маркусом Рэшфордом, арендованным как раз у "Юнайтед".



Рэшфорд великолепно проявляет себя в "Вилле", и теперь Уоткинс уже не может считаться твердым игроком основы. Эта ситуация навела "Юнайтед" на мысли об обмене нападающими, утверждает Daily Star.



"Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, но "Юнайтед" готов принять от бирмингемского клуба не деньги, а Уоткинса.



29-летний Уоткинс является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги, и как раз такого рода игрока отчаянно не хватает "Юнайтед".



Набравшего форму Рэшфорда в "Юнайтед" назад не ждут, потому что отношения Маркуса и главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима выглядят непоправимыми.



Отметим, что Уоткинса связывали с уходом из "Виллы" еще в январе, когда Олли пытался заполучить "Арсенал".



Источник добавляет, что "Юнайтед" даже готов доплатить, чтобы "Вилла" согласилась обменять Уоткинса на Рэшфорда.