"Юнайтед" может обменять Рэшфорда на Уоткинса

Олли Уоткинс "Манчестер Юнайтед" задумывается о приглашении нападающего "Астон Виллы" Олли Уоткинса.

Главный тренер "Виллы" Унаи Эмери оставлял Уоткинса вне стартового состава на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против ПСЖ, предпочитая играть в нападении с Маркусом Рэшфордом, арендованным как раз у "Юнайтед".

Рэшфорд великолепно проявляет себя в "Вилле", и теперь Уоткинс уже не может считаться твердым игроком основы. Эта ситуация навела "Юнайтед" на мысли об обмене нападающими, утверждает Daily Star.

"Вилле" по-прежнему принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, но "Юнайтед" готов принять от бирмингемского клуба не деньги, а Уоткинса.

29-летний Уоткинс является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги, и как раз такого рода игрока отчаянно не хватает "Юнайтед".

Набравшего форму Рэшфорда в "Юнайтед" назад не ждут, потому что отношения Маркуса и главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима выглядят непоправимыми.

Отметим, что Уоткинса связывали с уходом из "Виллы" еще в январе, когда Олли пытался заполучить "Арсенал".

Источник добавляет, что "Юнайтед" даже готов доплатить, чтобы "Вилла" согласилась обменять Уоткинса на Рэшфорда.


Метки Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Уоткинс

Автор mihajlo   

Дата 20.04.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 316



Поиск: