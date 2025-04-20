33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 20 апреля, четырьмя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — ЧЕЛСИ 16:00



"Фулхэм" чередовал победы с поражениями в восьми последних матчах Премьер-Лиги. С 22 декабря "Челси" выиграл только пять из своих 16 поединков в высшем дивизионе (5 ничьих, 6 поражений). "Синие" одержали пять побед в шести последних выездах к "дачникам" в рамках Премьер-Лиги.



Вингер "Фулхэма" Харри Уилсон, который не играет с конца января, возобновил тренировки.



Полузащитник "Челси" Ромео Лавиа залечил свое мышечное повреждение, из-за которого пропустил месяц. В старт могут вернуться игроки вроде Леви Колуилла, Мойсеса Кайседо и Энцо Фернандеса, отдохнувшие в матче Лиги Конференций против "Легии".



ИПСВИЧ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ипсвич" проиграл все шесть своих домашних матчей Премьер-Лиги в 2025 году. "Арсенал" терял очки в четырех из семи последних поединков высшего дивизиона. "Канониры" не проигрывают "трактористам" уже 14 встреч кряду в чемпионате, все четыре последних выиграв без единого пропущенного гола.



Вингер "Ипсвича" Джейден Филоджин уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы колена. Лиам Делап под вопросом из-за проблем с ребрами. Калвин Филлипс и Омари Хатчинсон остаются в лазарете.



"Арсенал" по-прежнему вынужден обходиться без Риккардо Калафьори, Жоржиньо и Кая Хаверца, причем последний должен вернуться до окончания сезона.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 16:00



"Манчестер Юнайтед" одержал только две победы в девяти последних матчах Премьер-Лиги, причем обе — против команд из зоны вылета. "Вулверхэмптон" может впервые с 1970 оформить пять побед кряду в высшем дивизионе. "Красные дьяволы" проиграли лишь одну из 13 последних домашних встреч с "волками" в чемпионате (9 побед, 3 ничьи) — 0:1 в январе 20227



Нападающий "Юнайтед" Джошуа Зиркзее уже не сыграет в этом сезоне. Виктор Линделеф и Нуссаир Мазрауи должны быть доступны, несмотря на возникшие у них обстоятельства семейного характера.



"Вулверхэмптону" нужно оценить состояние Мэтта Дохерти, Жан-Рикнера Бельгарда и Хвана Хи Чхана.



ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В 19 матчах Премьер-Лиги при Рууде Ван Нистелрое "Лестер" набрал только восемь очков. "Ливерпуль" может похвастать лишь одной победой в четырех последних выездных поединках чемпионата (2 ничьи, 1 поражение). "Красные" выиграли все пять последних встреч с "лисами" с учетом всех соревнований.



К тренировкам с "Лестером" вернулись Ваут Фас и Джереми Монга.



Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд возобновил тренировки после травмы лодыжки, но играть пока не готов. Джо Гомес также отсутствует, но Дарвин Нуньес снова в строю.