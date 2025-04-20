Уоткинс: "Я был в ярости"

Нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс признался, что он был "в ярости" из-за своего непопадания в стартовый состав на оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов против ПСЖ.

В обоих матчах против ПСЖ, включая домашнюю победу 3:2 в минувший вторник, Уоткинсу довелось сыграть менее 20 минут.



Уоткинс выразил свои чувства не только в общении с главным тренером Унаи Эмери, но и с помощью гола и результативной передачи против "Ньюкасла" в субботу, благодаря чему "Вилла" одержала победу 4:1 и реально включилась в борьбу за попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



"Я был в ярости от того, что не играю. Я дал ему (Эмери) знать об этом. В конце концов именно он является тренером, и я уважаю его решение. Но я не того рода игрок, который рад сидеть на скамейке".



"Прежде я не сталкивался с подобным, особенно на самом высоком уровне, в Лиге Чемпионов, где ты всегда хочешь играть. Я и несколько других парней были расстроены, что не попали в стартовый состав, но, как я уже сказал, это решение тренера".



"В итоге мы победили их, но не по сумме двух матчей. Команда сыграла действительно хорошо, но я хотел провести на поле гораздо больше времени, я хочу выходить в старте на важные матчи, потому что я сыграл большую роль в том, где мы находимся сегодня", — цитирует Уоткинса Sky Sports.