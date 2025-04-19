Гвардиола "О'Райли — не левый защитник"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не рассматривает своего юниора Нико О'Райли левым защитником.
В субботу О'Райли забил во втором матче Премьер-Лиги подряд, в возрасте 20 лет и 29 дней став четвертым самым молодым игроком, кому удавалось подобное за "Сити" после Келечи Ихеаначо, Габриэля Жезуса и Фила Фодена.
Гвардиола придумал для О'Райли роль инвертированного левого защитника, и при контроле командой мяча Нико становится игроком атаки, о чем Хосеп поведал после победы 0:2 над "Эвертоном".
"Он — не левый защитник. Я бы сказал, что все наши левые защитники забивают, это делал Йошко Гвардиол прежде и теперь Нико. Он — атакующий полузащитник".
"Мы можем делать пас, пас, пас, а затем великолепно выводить кого-нибудь на эту позицию. Он прибыл из академии, и это очень нам помогает. Я более чем благодарен. Он использовал свой шанс", — сообщил Гвардиола BBC.
19.04.2025 23:00
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