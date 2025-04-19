Забив три гола в течение 11 минут, "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл" со счетом 4:1 и укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпиоеов.

Счет на "Вилла Парк" был открыт уже через 33 секунды после начала матча. Олли Уоткинс с левого края штрафной площади поразил ближний угол ворот при помощи рикошета — 1:0.



"Ньюкасл" и дальше выглядел уязвимо в обороне, но это не помешало "сорокам" сравнять счет на 18-й минуте. Харви Барнс навесил с левого фланга к дальней штанге, где Фабиан Шер пробил головой — 1:1.



В дальнейшем шла более-менее равная игра. Так было до 64-й минуты, когда Ян Матсен ворвался в штрафную левее центра и пробил над присевшим Ником Поупом — 2:1.



Не успев прийти в себя, "Ньюкасл" пропустил еще раз. Джейкоб Рэмси прострелил во вратарскую, а Юри Тилеманс смутил Дэна Берна и заставил того совершить автогол — 3:1.



Все стало окончательно ясно на 75-й минуте. Поуп совершил сейв, но атака "Виллы" продолжилась, и Амаду Онана ударом с границы штрафной все же отправил мяч в сетку — 4:1.



Несмотря на сложный матч посреди недели против ПСЖ в Лиге Чемпионов, "Вилла" смогла собраться и одержать победу, которая сохранила за командой Унаи Эмери реальные шансы на Лигу Чемпионов. А "Ньюкасл" впервые не смог победить после завоевания Кубка Лиги.



"Астон Вилла" — "Ньюкасл". Отчет о матче