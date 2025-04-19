"Вилла" разгромила "Ньюкасл"

Амаду Онана Забив три гола в течение 11 минут, "Астон Вилла" разгромила "Ньюкасл" со счетом 4:1 и укрепила свои шансы на попадание в Лигу Чемпиоеов.

Счет на "Вилла Парк" был открыт уже через 33 секунды после начала матча. Олли Уоткинс с левого края штрафной площади поразил ближний угол ворот при помощи рикошета — 1:0.

"Ньюкасл" и дальше выглядел уязвимо в обороне, но это не помешало "сорокам" сравнять счет на 18-й минуте. Харви Барнс навесил с левого фланга к дальней штанге, где Фабиан Шер пробил головой — 1:1.

В дальнейшем шла более-менее равная игра. Так было до 64-й минуты, когда Ян Матсен ворвался в штрафную левее центра и пробил над присевшим Ником Поупом — 2:1.

Не успев прийти в себя, "Ньюкасл" пропустил еще раз. Джейкоб Рэмси прострелил во вратарскую, а Юри Тилеманс смутил Дэна Берна и заставил того совершить автогол — 3:1.

Все стало окончательно ясно на 75-й минуте. Поуп совершил сейв, но атака "Виллы" продолжилась, и Амаду Онана ударом с границы штрафной все же отправил мяч в сетку — 4:1.

Несмотря на сложный матч посреди недели против ПСЖ в Лиге Чемпионов, "Вилла" смогла собраться и одержать победу, которая сохранила за командой Унаи Эмери реальные шансы на Лигу Чемпионов. А "Ньюкасл" впервые не смог победить после завоевания Кубка Лиги.

"Астон Вилла" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.04.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. xattoryxattso 19.04.2025 22:33 # xattoryxattso
    Разговор между Эмери и Уоткинсом:
    — Олли, забьешь сегодня?
    — Тренер, бля буду.
    — Ладно, выйдешь с первых минут, значит.

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  2. gidro-met 19.04.2025 22:27 # gidro-met
    Онана - зверюган!

    Вилла - давай в ЛЧ! Челси пока рановато

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